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Fuori produzione

Sistema musicale micro

DCM2020/12

3.7

| (14) Recensioni

Rilassati ascoltando dell'ottima musica

Ascolta e carica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone/iPad. Puoi collegare a questo sistema audio micro DCM2020/12 anche altri lettori musicali portatili mediante USB diretta o MP3 Link. Ascolta la tua musica preferita con l'audio potente e profondo degli altoparlanti bass reflex.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Rilassati ascoltando dell'ottima musica

  • con connettore a 30 pin

  • per iPod/iPhone/iPad

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato

Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

14

Recensioni

2

15/05/2012

Italia

Italia

ottimo

molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM2020 Sistema musicale micro

Sì, consiglio questo prodotto

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17/06/2013

Nederland

Nederland

Super

Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM2020 Micromuzieksysteem

Sì, consiglio questo prodotto

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15/05/2012

Italia

Italia

Buon prodotto qualità/prezzo

Ho scelto questo prodotto dopo una accurata selezione dapprima tra i prodotti philips e non e poi solo tra quelli philips direttamente dal sito e devo dire che in base alle caratteristiche e al design mi è sembrato un prodotto davvero valido, anche per il rapporto qualità/prezzo. Lo sto utilizzando da già quasi cinque mesi e il prodotto philips circa l'audio mi ha soddisfatto anche stavolta oltre ad averlo trovato un buon prodotto per le altre caratteristiche tecniche quali ad esempio come base docking.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM2020 Sistema musicale micro

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