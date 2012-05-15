Ho scelto questo prodotto dopo una accurata selezione dapprima tra i prodotti philips e non e poi solo tra quelli philips direttamente dal sito e devo dire che in base alle caratteristiche e al design mi è sembrato un prodotto davvero valido, anche per il rapporto qualità/prezzo. Lo sto utilizzando da già quasi cinque mesi e il prodotto philips circa l'audio mi ha soddisfatto anche stavolta oltre ad averlo trovato un buon prodotto per le altre caratteristiche tecniche quali ad esempio come base docking.