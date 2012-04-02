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Fuori produzione

Sistema musicale micro

DCB852/10

Il bello dell'audio

Scopri l'eleganza di questo sistema audio micro Hi-Fi di Philips con cui potrai ascoltare la radio DAB+ con un audio nitido e senza interferenze; inoltre, potrai avere un controllo completo mediante l'applicazione gratuita DigitalRadio e immagini ricche mediante Radio VIS. Puoi anche riprodurre l'audio di CD e dispositivi portatili mediante USB o MP3-Link.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Il bello dell'audio

  • Base docking per iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Potenza totale in uscita 30 W RMS

Potenza totale in uscita 30 W RMS

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Applicazione gratuita DigitalRadio con RadioVIS e controllo DAB+/FM

Sintonizzati sui contenuti radio extra grazie a RadioVIS, una straordinaria funzione di RadioDNS, organizzazione che collega le stazioni DAB a Internet. Con RadioVIS, la radio si trasforma in un'esperienza più ricca con contenuti Internet in tempo reale. Specifica in che modo le informazioni Web vengono aggiunte alla funzione radio, offrendo contenuti DAB accompagnati da presentazioni accattivanti di notizie, aggiornamenti sul traffico, pubblicità e molto altro ampliando le informazioni offerte dalle stazioni radio. Per usufruire di RadioVis, basta accedere all'App Store di Apple e scaricare l'applicazione gratuita Philips DigitalRadio. L'applicazione ti consente anche di controllare le radio DAB+ e FM.

Specifiche tecniche

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