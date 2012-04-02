Il bello dell'audio

Scopri l'eleganza di questo sistema audio micro Hi-Fi di Philips con cui potrai ascoltare la radio DAB+ con un audio nitido e senza interferenze; inoltre, potrai avere un controllo completo mediante l'applicazione gratuita DigitalRadio e immagini ricche mediante Radio VIS. Puoi anche riprodurre l'audio di CD e dispositivi portatili mediante USB o MP3-Link.