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Fuori produzione
DCB852/10
Il bello dell'audio
Scopri l'eleganza di questo sistema audio micro Hi-Fi di Philips con cui potrai ascoltare la radio DAB+ con un audio nitido e senza interferenze; inoltre, potrai avere un controllo completo mediante l'applicazione gratuita DigitalRadio e immagini ricche mediante Radio VIS. Puoi anche riprodurre l'audio di CD e dispositivi portatili mediante USB o MP3-Link.
Base docking per iPod/iPhone/iPad
DAB+
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
Sintonizzati sui contenuti radio extra grazie a RadioVIS, una straordinaria funzione di RadioDNS, organizzazione che collega le stazioni DAB a Internet. Con RadioVIS, la radio si trasforma in un'esperienza più ricca con contenuti Internet in tempo reale. Specifica in che modo le informazioni Web vengono aggiunte alla funzione radio, offrendo contenuti DAB accompagnati da presentazioni accattivanti di notizie, aggiornamenti sul traffico, pubblicità e molto altro ampliando le informazioni offerte dalle stazioni radio. Per usufruire di RadioVis, basta accedere all'App Store di Apple e scaricare l'applicazione gratuita Philips DigitalRadio. L'applicazione ti consente anche di controllare le radio DAB+ e FM.
Recensioni
Musica con DRM (Digital Right Management) non supportata.