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  • Il modo più veloce per riscaldare l'ambiente
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Termoventilatore compatto in ceramicaSerie 2000

CX2120/01

Il modo più veloce per riscaldare l'ambiente
Velocità di riscaldamento straordinaria e prestazioni silenziose in un design compatto. Riscaldamento rapido in soli 2 secondi con potenza regolabile fino a 1500 W, funzioni di sicurezza avanzate e facilmente trasportabile.
Vedi tutti i vantaggi

Risparmia fino al 25% di energia rispetto ai normali termoventilatori (1)

Il modo più veloce per riscaldare l'ambiente

  • Riscaldamento rapido in 2 secondi

  • Prestazioni silenziose a 24 dB(A)

Calore in 2 sec, comfort immediato

Calore in 2 sec, comfort immediato

Riscaldamento rapido e potente in soli 2 secondi con una potenza regolabile fino a 1500W. Ideale per ambienti di dimensioni fino a 15 m2.

Ultrasilenzioso, liv. rumorosità minimi

Ultrasilenzioso, liv. rumorosità minimi

Calore, comfort e prestazioni silenziose a una velocità di appena 24 dB(A) grazie al motore DC a bassa rumorosità (2). Praticamente un sussurro! Ideale per il riposo notturno, per mantenere la concentrazione durante il lavoro o per un'atmosfera tranquilla in salotto.

5 funz. sicurezza, massima tranquillità

5 funz. sicurezza, massima tranquillità

La Serie 2000 è dotata di 5 funzioni di sicurezza avanzate: (1) protezione antiribaltamento, (2) protezione da surriscaldamento a 65°, (3) spina di sicurezza certificata VDE, (4) materiali ignifughi e (5) autospegnimento di sicurezza dopo 16 ore di inattività. Calore in tutta tranquillità!

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Questo apparecchio con controllo della temperatura può far risparmiare fino al 25% di kWh rispetto allo stesso apparecchio con controllo manuale. Il risparmio varia in base al meteo, alla posizione geografica, alla disposizione della stanza e ai modelli di utilizzo.

  2. (2) Livello sonoro a velocità 1, in base alla norma IEC 60704-2-2