Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
CX2120/01
Riscaldamento rapido in 2 secondi
Prestazioni silenziose a 24 dB(A)
Riscaldamento rapido e potente in soli 2 secondi con una potenza regolabile fino a 1500W. Ideale per ambienti di dimensioni fino a 15 m2.
Calore, comfort e prestazioni silenziose a una velocità di appena 24 dB(A) grazie al motore DC a bassa rumorosità (2). Praticamente un sussurro! Ideale per il riposo notturno, per mantenere la concentrazione durante il lavoro o per un'atmosfera tranquilla in salotto.
La Serie 2000 è dotata di 5 funzioni di sicurezza avanzate: (1) protezione antiribaltamento, (2) protezione da surriscaldamento a 65°, (3) spina di sicurezza certificata VDE, (4) materiali ignifughi e (5) autospegnimento di sicurezza dopo 16 ore di inattività. Calore in tutta tranquillità!
Recensioni
(1) Questo apparecchio con controllo della temperatura può far risparmiare fino al 25% di kWh rispetto allo stesso apparecchio con controllo manuale. Il risparmio varia in base al meteo, alla posizione geografica, alla disposizione della stanza e ai modelli di utilizzo.
(2) Livello sonoro a velocità 1, in base alla norma IEC 60704-2-2