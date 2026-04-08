ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Contenitore del latte

Supporto

Contenitore del latte

CP9008

Contenitore del latte

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

Caraffa utilizzabile con la tua macchina da caffè. Grazie al materiale trasparente, è facile controllare il livello del latte. Ordina qui una caraffa extra: quando una si sporca, puoi usare l'altra.

  • PDF file
  • 8 April 2026

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti