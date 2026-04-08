Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Caffè
Tutte le serie
Caraffa per il latte completa
Supporto
CP0355
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
La speciale caraffa completa di tubo esterno rende il tuo latte incredibilmente schiumoso. La caraffa può essere conservata comodamente anche in frigo. Compatibile con Incanto e Picobaristo (serie SM)
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti