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4.1
su 5
7
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
BBMartin
11/09/2012
Nederland
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM110SL HD-camcorder
Sì, consiglio questo prodotto
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pieterwvd46
11/09/2012
Nederland
Compratore verificato
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
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musso06
15/07/2012
France
Simplicité et Ergonomie
Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM110SL Caméra HD
Sì, consiglio questo prodotto
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