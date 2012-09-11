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Fuori produzione

Videocamera HD

CAM110SL/00

4.1

| (7) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Acquisisci video di qualità superiore in Full HD e ottimizzali con l'incredibile tecnologia antishock della videocamera ESee. La registrazione in formato doppio offre qualità HD e un formato adatto alle e-mail per condividere filmati in TV fino a 4 volte più velocemente.

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Con sistema avanzato antishock

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Batteria integrata per una comoda ricarica tramite USB

Flash, messa a fuoco automatica, rilevamento volto e sorriso

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Risoluzione massima di 10 megapixel per foto di alta qualità

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4.1

su 5

7

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

11/09/2012

Nederland

Nederland

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM110SL HD-camcorder

Sì, consiglio questo prodotto

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11/09/2012

Nederland

Nederland

Compratore verificato

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

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15/07/2012

France

France

Simplicité et Ergonomie

Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM110SL Caméra HD

Sì, consiglio questo prodotto

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