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Fuori produzione

Sistema musicale micro

BTM2560/12

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Massima potenza ai tuoi brani

Ascolta la tua musica digitale dal tuo smartphone tramite Bluetooth o riproduci CD-MP3 e CD-R/W su un sistema micro Philips. Altoparlanti Bass Reflex e potenza in uscita massima di 70 W per bassi ricchi e un audio potente.

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  • Bluetooth

  • CD, CD-MP3, USB, FM

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Balanced, Clear, Powerful, Warm e Bright utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Ricarica USB veloce ed efficace per il tuo dispositivo smart

Ricarica USB veloce ed efficace per il tuo dispositivo smart

La porta USB può essere utilizzata non solo per la riproduzione di musica. L'intelligente sistema di gestione energetica USB consente la ricarica rapida a 2 A del tuo dispositivo smart quando il sistema è in modalità standby.

Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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3
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1

12/02/2019

Österreich

Österreich

einwandfreies Produkt

Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM2560 Mini-Stereoanlage

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