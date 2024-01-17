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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
BTM2310/12
Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, FM
Porta USB per la ricarica
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.
3.9
su 5
29
Recensioni
niceguy123
17/01/2024
United Kingdom
Does what it does
its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.
Questa revisione è stata effettuata per BTM2310 Micro music system
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Xenomorph165
24/02/2021
United Kingdom
This is my favourite stereo I have ever had
I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing
Pro
Wide variety of modes
Contro
Volume too quiet
Questa revisione è stata effettuata per BTM2310 Micro music system
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Luma64
17/01/2016
France
Tres bon produit
La seule chose qui m'ennuie vraiment est de ne pas avoir de sortie audio pour un casque! Impossible de télécharger la mise a jour!
Questa revisione è stata effettuata per BTM2310 Microchaîne
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