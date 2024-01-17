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Fuori produzione

Sistema musicale micro

BTM2310/12

3.9
| (29) Recensioni
Rilassati ascoltando dell'ottima musica
Ascolta i brani del tuo smartphone, riproduci in streaming la tua libreria musicale mediante Bluetooth e riproduci CD e MP3 con questo sistema musicale Philips compatto di tipo all-in-one. Ricarica tutti i tuoi dispositivi intelligenti, dagli smartphone ai tablet, usando la porta di ricarica USB integrata.
Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Rilassati ascoltando dell'ottima musica

  • Bluetooth®

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Porta USB per la ricarica

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Potenza massima in uscita 15 W

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

29

Recensioni

2

17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Does what it does

its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.

Questa revisione è stata effettuata per BTM2310 Micro music system

Questa revisione è stata effettuata per BTM2310 Micro music system

24/02/2021

United Kingdom

United Kingdom

This is my favourite stereo I have ever had

I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing

Pro

Wide variety of modes

Contro

Volume too quiet

Questa revisione è stata effettuata per BTM2310 Micro music system

Questa revisione è stata effettuata per BTM2310 Micro music system

17/01/2016

France

France

Tres bon produit

La seule chose qui m'ennuie vraiment est de ne pas avoir de sortie audio pour un casque! Impossible de télécharger la mise a jour!

Questa revisione è stata effettuata per BTM2310 Microchaîne

Questa revisione è stata effettuata per BTM2310 Microchaîne

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