Ho appena "pensionato" un regolabarba Philips dopo alcuni anni di onorato e apprezzato servizio e quindi ho acquistato questo certo che le qualità sarebbero state equivalenti se non migliori e devo dire che la fiducia riposta è stata premiata infatti i risultati di regolazione della barba sono eccellenti, il peso e la maneggevolezza rispetto al precedente sono sicuramente più favorevoli, rispetto al precedente non si rischia di accenderlo o spegnerlo durante l'utilizzo perché l'interruttore è in posizione protetta da azionamenti non voluti come pure la regolazione delle altezze di taglio. Il caricabatteria è più piccolo e leggero di quello utilizzato in precedenza.