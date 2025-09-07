Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Impostazioni di precisione da 0,5 mm
Lame 100% in metallo
60 min uso cordless/1 h di ricarica
Sistema Lift & Trim
Ideale per la barba incolta, il regolabarba Philips è dotato del nostro nuovo sistema Lift & Trim: un pettine che solleva i peli e li guida al livello delle lame per un taglio uniforme.
Questo rifinitore è dotato di lame a doppia affilatura completamente in metallo che tagliano più peli in ogni passata, per una rifinitura più rapida.
Progettate per evitare graffi e irritazioni, le lame hanno punte arrotondate per un contatto più delicato con la pelle.
4.4
su 5
606
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
Maurice Drake
07/09/2025
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Prodotto ottimo, lo uso sia per la barba che per i capelli e funziona alla grande. Prodotto di qualità e a buon prezzo! Lo consiglio…
Pro
Qualità e prezzo
Contro
L’attacco per la ricarica tende, con il tempo, a non funzionare sempre bene!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba
Datocle
25/03/2025
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Semplice e pratico. Ottimo rapporto qualità/prezzo
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba
Cavetto
13/02/2025
Italia
Cavetto
Caro Philips, carissimi, Potrei anche lasciarti 50000 stelline, prodotti ok, van benissimo, ma solo na cosa vi chiedo, una sola.motivo dovete, e proprio DOVETE perché vi va così, cambiare l'attacco dell'alimentazione dei apparecchi????????? Perché? Na sola domanda : PERCHÉ? COSA VI SPINGE A FARE CIÒ? HO LA SERIE DI 4 RASOI O REGOLABARBA COME LI CHIAMATE, MA PERCHÉ OGNI UNO DELLA SERIE DEVE , E DICO DEVE AVERE IL SUO CARICABATTERIE???????? PERCHÉ DEVO AVERE IL CASSETTO PIENO DI CAVETTI? PERCHÉ VI DIVERTITE COSI MALE È IN MANIERA MALIGNA? PER IL RESTO TUTTO OK, MA IL CAVETTO, PERCHÉ TUTTE LE SANTE VOLTE DIVERSO?????? PERCHEEEEEEEE
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Regolabarba
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