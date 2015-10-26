La prima vera espressione quando lo accendi è un "AH!", forse perché non ti aspetti un suono così piacevole ed una potenza "utile" da un affarino del genere. Stabile, dal peso contenuto e piacevole alla vista. Scivola un po' quando lo prendi ma è comodo da maneggiare. Come da specifiche ha l'ingresso aux ma non il cavetto a doppio jack (maschio) in dotazione, bluetooth e microfono per le chiamate. Io non sono riuscito a collegarlo al mio ONE PLUS ONE con kitkat, ma una volta passato a lollypop non ci sono stati più problemi e si collega in meno di due secondi. La riproduzione è buona, non distorce e la funzione di ricezione chiamata è effettivamente comoda, sopratutto se si è liberi di parlare in vivavoce. Non vi aspettate una qualità suprema ma io lo consiglio. Se usate una buona app per riprodurre i vostri mp3, con equalizzazioni ed effetti vari, il risultato sarà sicuramente un "AH!"