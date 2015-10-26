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Fuori produzione

altoparlante wireless portatile

BT100A/00

3.8

| (41) Recensioni

Porta con te i tuoi brani preferiti

Dimensioni compatte che ti consentono di portarlo ovunque, audio eccellente e ampia gamma di colori. Dotato di funzionalità di streaming wireless Bluetooth integrata, il sistema BT100 è la scelta ideale per il fashionista giramondo che è in ognuno di noi.

Vedi tutti i vantaggi

Porta con te i tuoi brani preferiti

  • Bluetooth®

  • Microfono integrato per le chiamate

  • Batteria ricaricabile

  • 2 W

Prestazioni audio avanzate con un design compatto

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

41

Recensioni

26/10/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo rapporto compattezza/potenza

Nonostante le dimensioni ridotte la qualità audio è sorprendente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT100B altoparlante wireless portatile

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05/09/2015

Italia

Italia

Semplice ed efficace

Il prodotto è di immediato utilizzo, molto semplice la configurazione e l'uso. Ottima la varietà di collegamenti e di utilizzo. L'audio è decisamente superiore a quello dello smartphone, sia come potenza che come qualità, ovviamente i bassi sono poco presenti ma è ovvio nel tipo di prodotto, se ce n'è la necessità bisogna scegliere altri prodotti con casse più ampie dedicate ai bassi, questo è un prodotto per un ascolto di buona qualità della musica in mobilità ma non è un hi-fi ovviamente! Se cercate un prodotto per musica in mobilità lo consiglio, bello semplice, pratico e di ampio utilizzo!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT100A altoparlante wireless portatile

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03/06/2015

Italia

Italia

Fantastico!

Mi è stato regalato questo oggettino per una ricorrenza. Aperta la scatola ho apprezzato subito il design pulito semplice, bello da vedersi e molto maneggevole. Appena l'ho collegato al cellullare quasi non ci credevo, un suono pulito, limpido , perfetto e anche potente. Consigliatissimo per portarselo appresso dovunque è talmente piccolo che può stare in una qualsiasi borsa o tasca e quando lo accendi fai davvero festa!!! L'unica perpressità è per la batteria quanto durerà? Per adesso non si è ancora scaritato....vedremo prox

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Questa revisione è stata effettuata per BT100B altoparlante wireless portatile

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