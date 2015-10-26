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Fuori produzione
BT100A/00
Porta con te i tuoi brani preferiti
Dimensioni compatte che ti consentono di portarlo ovunque, audio eccellente e ampia gamma di colori. Dotato di funzionalità di streaming wireless Bluetooth integrata, il sistema BT100 è la scelta ideale per il fashionista giramondo che è in ognuno di noi.
Bluetooth®
Microfono integrato per le chiamate
Batteria ricaricabile
2 W
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.
3.8
su 5
41
Recensioni
Enrico66
26/10/2015
Italia
Compratore verificato
Ottimo rapporto compattezza/potenza
Nonostante le dimensioni ridotte la qualità audio è sorprendente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT100B altoparlante wireless portatile
Sì, consiglio questo prodotto
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Nemesis
05/09/2015
Italia
Semplice ed efficace
Il prodotto è di immediato utilizzo, molto semplice la configurazione e l'uso. Ottima la varietà di collegamenti e di utilizzo. L'audio è decisamente superiore a quello dello smartphone, sia come potenza che come qualità, ovviamente i bassi sono poco presenti ma è ovvio nel tipo di prodotto, se ce n'è la necessità bisogna scegliere altri prodotti con casse più ampie dedicate ai bassi, questo è un prodotto per un ascolto di buona qualità della musica in mobilità ma non è un hi-fi ovviamente! Se cercate un prodotto per musica in mobilità lo consiglio, bello semplice, pratico e di ampio utilizzo!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT100A altoparlante wireless portatile
Sì, consiglio questo prodotto
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Elestart
03/06/2015
Italia
Fantastico!
Mi è stato regalato questo oggettino per una ricorrenza. Aperta la scatola ho apprezzato subito il design pulito semplice, bello da vedersi e molto maneggevole. Appena l'ho collegato al cellullare quasi non ci credevo, un suono pulito, limpido , perfetto e anche potente. Consigliatissimo per portarselo appresso dovunque è talmente piccolo che può stare in una qualsiasi borsa o tasca e quando lo accendi fai davvero festa!!! L'unica perpressità è per la batteria quanto durerà? Per adesso non si è ancora scaritato....vedremo prox
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT100B altoparlante wireless portatile
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