Il prodotto è di immediato utilizzo, molto semplice la configurazione e l'uso. Ottima la varietà di collegamenti e di utilizzo. L'audio è decisamente superiore a quello dello smartphone, sia come potenza che come qualità, ovviamente i bassi sono poco presenti ma è ovvio nel tipo di prodotto, se ce n'è la necessità bisogna scegliere altri prodotti con casse più ampie dedicate ai bassi, questo è un prodotto per un ascolto di buona qualità della musica in mobilità ma non è un hi-fi ovviamente! Se cercate un prodotto per musica in mobilità lo consiglio, bello semplice, pratico e di ampio utilizzo!