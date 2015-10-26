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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Porta con te i tuoi brani preferiti
Dimensioni compatte che ti consentono di portarlo ovunque, audio eccellente e ampia gamma di colori. Dotato di funzionalità di streaming wireless Bluetooth integrata, il sistema BT100 è la scelta ideale per il fashionista giramondo che è in ognuno di noi.
Bluetooth®
Microfono integrato per le chiamate
Batteria ricaricabile
2 W
Riproduci la musica al massimo, in qualunque posto, in qualunque momento. La batteria ricaricabile incorporata ti permetterà di ascoltare la tua musica senza cavi ingombranti e la scomoda ricerca delle prese elettriche. Goditi la tua musica con la libertà della portabilità.
Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.
La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.
3.8
su 5
11
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
Enrico66
26/10/2015
Italia
Compratore verificato
Ottimo rapporto compattezza/potenza
Nonostante le dimensioni ridotte la qualità audio è sorprendente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT100B altoparlante wireless portatile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT100B altoparlante wireless portatile
Nemesis
05/09/2015
Italia
Semplice ed efficace
Il prodotto è di immediato utilizzo, molto semplice la configurazione e l'uso. Ottima la varietà di collegamenti e di utilizzo. L'audio è decisamente superiore a quello dello smartphone, sia come potenza che come qualità, ovviamente i bassi sono poco presenti ma è ovvio nel tipo di prodotto, se ce n'è la necessità bisogna scegliere altri prodotti con casse più ampie dedicate ai bassi, questo è un prodotto per un ascolto di buona qualità della musica in mobilità ma non è un hi-fi ovviamente! Se cercate un prodotto per musica in mobilità lo consiglio, bello semplice, pratico e di ampio utilizzo!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT100A altoparlante wireless portatile
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Elestart
03/06/2015
Italia
Fantastico!
Mi è stato regalato questo oggettino per una ricorrenza. Aperta la scatola ho apprezzato subito il design pulito semplice, bello da vedersi e molto maneggevole. Appena l'ho collegato al cellullare quasi non ci credevo, un suono pulito, limpido , perfetto e anche potente. Consigliatissimo per portarselo appresso dovunque è talmente piccolo che può stare in una qualsiasi borsa o tasca e quando lo accendi fai davvero festa!!! L'unica perpressità è per la batteria quanto durerà? Per adesso non si è ancora scaritato....vedremo prox
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT100B altoparlante wireless portatile
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