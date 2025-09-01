Altri articoli in confezione
- Testina massaggiante
- Testina di rasatura con pettine
- Testina rifinitore per zona bikini con pettine
- Custodia
- Spazzolina per pulizia
BRE257/00
Delicato e scorrevole
Scopri una rimozione dei peli delicata e duratura, e goditi una pelle liscia per ben 28 giorni. Lo sappiamo, l'epilazione può fare paura. Ma se è effettuata a cadenza regolare, diventa meno dolorosa!*Scopri tutti i vantaggi
Epilatore con filo
Goditi una pelle liscia a lungo. L'epilatore ti libera dalla routine di epilazione fino a 4 settimane.
Goditi una pelle liscia direttamente a casa tua con questo grazioso epilatore. Rimuove i peli più corti esattamente come la ceretta ed evita fastidiose perdite di tempo nei saloni di bellezza o di sporcare in giro. Sul serio!
Confezione in carta, batterie non incluse e impugnatura realizzata al 50% con materiali riciclati: questo epilatore ha un impatto ambientale minimo.
La testina massaggiante è perfetta per chi è alle prime armi e progettata per alleviare la sensazione dell'epilazione.
La luce LED ti aiuta a individuare anche i peli più sottili e a evitare che sfuggano!
Personalizza l'epilazione con le due impostazioni di velocità per un maggiore controllo sulla velocità e l'intensità del trattamento. Ottieni risultati in soli 10 minuti su entrambe le gambe.
Per una pelle liscissima. Rifinisci i peli più lunghi con il pettine per un maggiore comfort della pelle. Rimuovi i peli dalle zone desiderate e premi sulla testina massaggiante per una piacevole sensazione. Usa la testina di rasatura per i ritocchi e, quando sei in viaggio, riponi l'epilatore nella custodia.
Il nostro epilatore tascabile è dotato di un'impugnatura comoda che lo rende facile da usare e accattivante. Ideale da tenere in casa o da portare in viaggio.
Dì addio ai peli superflui e goditi una pelle liscia in tutta sicurezza grazie alla nostra testina per la zona bikini, pensata anche per altre zone intime!
Ritocca qualsiasi parte del corpo con la testina di rasatura.
Accessori
Design
Caratteristiche
Assistenza
Facilità d'uso
Prestazioni
