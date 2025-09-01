Termini di ricerca

      Scopri una rimozione dei peli delicata e duratura, e goditi una pelle liscia per ben 28 giorni. Lo sappiamo, l'epilazione può fare paura. Ma se è effettuata a cadenza regolare, diventa meno dolorosa!*

      Delicato e scorrevole

      Delicato sulla pelle

      • Per il corpo e la zona bikini
      • Con luce LED
      • +4 accessori
      • Epilazione, rasatura e rifinitura
      Fino a 4 settimane di pelle liscia

      Fino a 4 settimane di pelle liscia

      Goditi una pelle liscia a lungo. L'epilatore ti libera dalla routine di epilazione fino a 4 settimane.

      Epilazione semplice

      Epilazione semplice

      Goditi una pelle liscia direttamente a casa tua con questo grazioso epilatore. Rimuove i peli più corti esattamente come la ceretta ed evita fastidiose perdite di tempo nei saloni di bellezza o di sporcare in giro. Sul serio!

      Pelle liscia a lungo

      Pelle liscia a lungo

      Confezione in carta, batterie non incluse e impugnatura realizzata al 50% con materiali riciclati: questo epilatore ha un impatto ambientale minimo.

      Epilazione delicata con la testina massaggiante

      Epilazione delicata con la testina massaggiante

      La testina massaggiante è perfetta per chi è alle prime armi e progettata per alleviare la sensazione dell'epilazione.

      Catturali tutti

      Catturali tutti

      La luce LED ti aiuta a individuare anche i peli più sottili e a evitare che sfuggano!

      Regolabile secondo il tuo livello di comfort

      Regolabile secondo il tuo livello di comfort

      Personalizza l'epilazione con le due impostazioni di velocità per un maggiore controllo sulla velocità e l'intensità del trattamento. Ottieni risultati in soli 10 minuti su entrambe le gambe.

      Lo starter kit ideale

      Lo starter kit ideale

      Per una pelle liscissima. Rifinisci i peli più lunghi con il pettine per un maggiore comfort della pelle. Rimuovi i peli dalle zone desiderate e premi sulla testina massaggiante per una piacevole sensazione. Usa la testina di rasatura per i ritocchi e, quando sei in viaggio, riponi l'epilatore nella custodia.

      Epilazione dove e quando vuoi

      Epilazione dove e quando vuoi

      Il nostro epilatore tascabile è dotato di un'impugnatura comoda che lo rende facile da usare e accattivante. Ideale da tenere in casa o da portare in viaggio.

      Testina per la zona bikini e le zone intime

      Testina per la zona bikini e le zone intime

      Dì addio ai peli superflui e goditi una pelle liscia in tutta sicurezza grazie alla nostra testina per la zona bikini, pensata anche per altre zone intime!

      Ritocca le ascelle con il rasoio

      Ritocca le ascelle con il rasoio

      Ritocca qualsiasi parte del corpo con la testina di rasatura.

      Specifiche tecniche

      • Accessori

        Spazzolina per pulizia
        Custodia
        Testina massaggiante
        Testina di rasatura con pettine
        Testina rifinitore per zona bikini con pettine

      • Design

        Impugnatura
        impugnatura anti-scivolo

      • Caratteristiche

        2 impostazioni di velocità
        Con filo

      • Assistenza

        Garanzia di 2 anni

      • Facilità d'uso

        Testina epilatoria lavabile
        Luce LED

      • Prestazioni

        Sistema di epilazione
        Sistema di epilazione efficace

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Testina massaggiante
      • Testina di rasatura con pettine
      • Testina rifinitore per zona bikini con pettine
      • Custodia
      • Spazzolina per pulizia

      • L'87% conferma, iHUT Paesi Bassi, n=28, 2024.

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

