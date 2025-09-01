Termini di ricerca

    Rimozione delicata dei peli

      Epilator Series 2000 Epilatore con filo

      BRE237/00

      Rimozione delicata dei peli

      Scopri una rimozione dei peli delicata e duratura, e goditi una pelle liscia per ben 28 giorni. Lo sappiamo, l'epilazione può fare paura. Ma se è effettuata a cadenza regolare, diventa meno dolorosa!*

      Epilator Series 2000
      Epilator Series 2000

      Epilatore con filo

      Rimozione delicata dei peli

      Delicato sulla pelle

      • Per il corpo e le zone sensibili
      • +2 accessori
      • Epilazione e rasatura
      Fino a 4 settimane di pelle liscia

      Fino a 4 settimane di pelle liscia

      Goditi una pelle liscia a lungo. L'epilatore ti libera dalla routine di epilazione fino a 4 settimane.

      Epilazione semplice

      Epilazione semplice

      Goditi una pelle liscia direttamente a casa tua con questo grazioso epilatore. Rimuove i peli più corti esattamente come la ceretta ed evita fastidiose perdite di tempo nei saloni di bellezza o di sporcare in giro. Sul serio!

      Pelle liscia a lungo

      Pelle liscia a lungo

      Confezione in carta, batterie non incluse e impugnatura realizzata al 50% con materiali riciclati: questo epilatore ha un impatto ambientale minimo.

      Epilazione delicata con la testina massaggiante

      Epilazione delicata con la testina massaggiante

      La testina massaggiante è perfetta per chi è alle prime armi e progettata per alleviare la sensazione dell'epilazione.

      Epilazione dove e quando vuoi

      Epilazione dove e quando vuoi

      Il nostro epilatore tascabile è dotato di un'impugnatura comoda che lo rende facile da usare e accattivante. Ideale da tenere in casa o da portare in viaggio.

      Ritocca le ascelle con il rasoio

      Ritocca le ascelle con il rasoio

      Ritocca qualsiasi parte del corpo con la testina di rasatura.

      Specifiche tecniche

      • Accessori

        Spazzolina per pulizia
        Testina massaggiante
        Testina di rasatura con pettine

      • Design

        Impugnatura
        impugnatura anti-scivolo

      • Caratteristiche

        1 impostazione di velocità

      • Assistenza

        Garanzia di 2 anni

      • Facilità d'uso

        Testina epilatoria lavabile

      • Prestazioni

        Sistema di epilazione
        Sistema di epilazione efficace

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Testina massaggiante
      • Testina di rasatura con pettine
      • Spazzolina per pulizia

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.
      • L'87% conferma, iHUT Paesi Bassi, n=28, 2024.

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

