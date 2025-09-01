Altri articoli in confezione
- Testina massaggiante
- Testina di rasatura con pettine
- Spazzolina per pulizia
Termini di ricerca
Carrello
Al momento non ci sono articoli nel carrello.
BRE237/00
Rimozione delicata dei peli
Scopri una rimozione dei peli delicata e duratura, e goditi una pelle liscia per ben 28 giorni. Lo sappiamo, l'epilazione può fare paura. Ma se è effettuata a cadenza regolare, diventa meno dolorosa!*Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Epilatore con filo
totale
recurring payment
Goditi una pelle liscia a lungo. L'epilatore ti libera dalla routine di epilazione fino a 4 settimane.
Goditi una pelle liscia direttamente a casa tua con questo grazioso epilatore. Rimuove i peli più corti esattamente come la ceretta ed evita fastidiose perdite di tempo nei saloni di bellezza o di sporcare in giro. Sul serio!
Confezione in carta, batterie non incluse e impugnatura realizzata al 50% con materiali riciclati: questo epilatore ha un impatto ambientale minimo.
La testina massaggiante è perfetta per chi è alle prime armi e progettata per alleviare la sensazione dell'epilazione.
Il nostro epilatore tascabile è dotato di un'impugnatura comoda che lo rende facile da usare e accattivante. Ideale da tenere in casa o da portare in viaggio.
Ritocca qualsiasi parte del corpo con la testina di rasatura.
Accessori
Design
Caratteristiche
Assistenza
Facilità d'uso
Prestazioni
Cerchi altri accessori? Mostra parti & accessori
You are about to visit a Philips global content pageContinue
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.