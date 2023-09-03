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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
1600 W
Accessorio ThermoProtect
Piastre infuse di cheratina
Questo asciugacapelli da 1600 W crea un flusso d'aria ottimale per risultati splendidi ogni giorno.
L'esclusivo accessorio ThermoProtect crea un potente mix di aria calda e fredda per un uso quotidiano. Abbassa la temperatura di 15 °C asciugando comunque i capelli rapidamente.
Il design compatto con impugnatura pieghevole rende l'asciugacapelli facile da trasportare, riporre e portare con sé ovunque.
4.6
su 5
47
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Manunamanu
03/09/2023
Italia
Parte della promozione
Asciugatura potente e protezione
Asciugatura rapida e potente, termoprotezione e controllo temperatura e velocità. Maneggevole e leggero
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 Series BHD351/10 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 Series BHD351/10 Asciugacapelli
IslaBonita
31/08/2023
Italia
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Asciugatura veloce
Il phon asciuga velocemente i capelli, senza rovinarli e la nuova bocchetta senti il getto d'aria in maniera più omogenea.
Pro
asciugatura veloce
Contro
non ho contro da segnalare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 BHD360/20 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 BHD360/20 Asciugacapelli
Grillo95
29/08/2023
Italia
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Ottimo asciugacapelli
Il prodotto è leggero e maneggevole. Dispone di 6 velocità diverse (4 calde, 2 fredde). Poco rumoroso. Il getto di aria sembra alla prima accensione debole, ma ciò non influisce sull'asciugatura dei capelli, delicata ma comunque rapida.
Pro
Leggero, veloce, non aggressivo.
Contro
non ho rilevato contro.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 BHD360/20 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 BHD360/20 Asciugacapelli