Sto utilizzando il phon da circa due settimane e sono soddisfatta delle sue prestazioni. Una delle caratteristiche che mi ha colpito maggiormente è l'accessorio ThermoProtect. Questa funzionalità assicura che il mio cuoio capelluto e i miei capelli siano protetti dal calore eccessivo durante l’asciugatura iniziale. Inoltre, il trattamento Ionic Care è una vera rivoluzione: di solito ho i capelli mossi e tendenti al crespo, invece asciugandoli con questo phon mi sembrano più morbidi e luminosi. Ho apprezzato anche l'impostazione dell'aria fredda: per me è utile per fissare la piega dopo l’asciugatura. Ho ricevuto il phon da parte di Philips per riportare una recensione sincera e personalmente lo consiglio a chiunque sia alla ricerca di un phon di alta qualità con una cifra contenuta.