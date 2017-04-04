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Fuori produzione

BrillianceDisplay LCD UltraWide curvo

BDM3490UC/00

4.5
| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Ampio. Bello. Ricurvo
La curva delicata del display Philips Brilliance Curved UltraWide ti mette al centro della tua postazione per un'esperienza davvero coinvolgente e unica.
Vedi tutti i vantaggi

Ispirato dal mondo che ci circonda

Ampio. Bello. Ricurvo

  • 34" (86,7 cm)

  • WQHD (3440 x 1440)

Design del display curvo per un'esperienza coinvolgente

Design del display curvo per un'esperienza coinvolgente

I monitor per PC offrono un'esperienza utente personale adatta anche a un design curvo. Lo schermo curvo offre un piacevole effetto immersivo per l'utente che siede alla scrivania.

Vetro a piene dimensioni e cornice sottile per un aspetto fluide

Vetro a piene dimensioni e cornice sottile per un aspetto fluide

I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.

Immagini QHD CrystalClear con UltraWide (3440 x 1440 pixel)

Immagini QHD CrystalClear con UltraWide (3440 x 1440 pixel)

Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in formato UltraWide e risoluzione Quad HD (3440x1440 pixel). Grazie a pannelli ad elevate prestazioni con alta densità di pixel e ampi angoli visuale di 178/178 gradi, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Il formato UltraWide 21:9 consente una maggiore produttività, per confronti e visualizzazione di fogli di calcolo con più colonne insieme. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

04/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Excellent Monitor

More than happy with this monitor, would recommend to anyone.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

Sì, consiglio questo prodotto

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18/12/2016

Danmark

Danmark

Compratore verificato

Super skærm

Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

Sì, consiglio questo prodotto

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18/05/2017

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Edler Monitor aber nicht ganz perfekt

Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Raggio dell'arco della curvatura del display in mm

  2. Questo display Philips possiede certificazione MHL. Tuttavia, qualora il tuo dispositivo MHL non si collegasse o non funzionasse correttamente, controlla le domande più frequenti relative al tuo dispositivo MHL oppure contatta direttamente il venditore. È possibile che il produttore del tuo dispositivo MHL richieda di acquistare un cavo MHL specifico della stessa marca o un adattatore.

  3. Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.

  4. Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL

  5. Per un elenco completo di prodotti compatibili MHL consultare il sito www.mhlconsortiun.org

  6. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse