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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
34" (86,7 cm)
WQHD (3440 x 1440)
I monitor per PC offrono un'esperienza utente personale adatta anche a un design curvo. Lo schermo curvo offre un piacevole effetto immersivo per l'utente che siede alla scrivania.
I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.
Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in formato UltraWide e risoluzione Quad HD (3440x1440 pixel). Grazie a pannelli ad elevate prestazioni con alta densità di pixel e ampi angoli visuale di 178/178 gradi, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Il formato UltraWide 21:9 consente una maggiore produttività, per confronti e visualizzazione di fogli di calcolo con più colonne insieme. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.
4.5
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
RichardT
04/04/2017
United Kingdom
Compratore verificato
Excellent Monitor
More than happy with this monitor, would recommend to anyone.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Lynhart
18/12/2016
Danmark
Compratore verificato
Super skærm
Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Sì, consiglio questo prodotto
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Heimkinofreund
18/05/2017
Deutschland
Compratore verificato
Edler Monitor aber nicht ganz perfekt
Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Raggio dell'arco della curvatura del display in mm
Questo display Philips possiede certificazione MHL. Tuttavia, qualora il tuo dispositivo MHL non si collegasse o non funzionasse correttamente, controlla le domande più frequenti relative al tuo dispositivo MHL oppure contatta direttamente il venditore. È possibile che il produttore del tuo dispositivo MHL richieda di acquistare un cavo MHL specifico della stessa marca o un adattatore.
Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.
Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL
Per un elenco completo di prodotti compatibili MHL consultare il sito www.mhlconsortiun.org
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