Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AZ1037/12
Musica MP3 con bassi più potenti all-in-one
Se ami il piacere delle piccole cose e adori la praticità, l'elegante e portatile AZ1037 è il prodotto che ti permette di assaporare la tua musica preferita, con bassi più potenti con l'ausilio di semplici funzioni.
MP3
registratore
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.
Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)
0
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Recensioni