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Fuori produzione

Stereo CD

AZ1037/12

Musica MP3 con bassi più potenti all-in-one

Se ami il piacere delle piccole cose e adori la praticità, l'elegante e portatile AZ1037 è il prodotto che ti permette di assaporare la tua musica preferita, con bassi più potenti con l'ausilio di semplici funzioni.

Vedi tutti i vantaggi

Musica MP3 con bassi più potenti all-in-one

  • MP3

  • registratore

Per riprodurre i file MP3 come un normale CD audio

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)

Piastra cassette con arresto automatico

Piastra cassette con arresto automatico

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