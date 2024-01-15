Termini di ricerca
AWP2980WHS3/10
Filtrazione istantanea - Installabile ovunque
Grazie a una fibra di carbone attivo altamente porosa, l'innovativo filtro istantaneo trasforma l'acqua del rubinetto in acqua dal sapore puro e gradevole. Ideale per il dispenser del frigo o per la caraffa da portare a tavolaScopri tutti i vantaggi
Caraffa motorizzata (capacità effettiva di 3 L)
Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.
Riempimento meno frequente: fino a 3 l d'acqua per ricarica, il doppio di una caraffa*
Coperchio per il riempimento con una sola mano.
Basato sull'innovativa fibra di carbone attivo, che offre un assorbimento più efficace grazie alla sua struttura altamente porosa, il filtro Micro X-Clean Instant eroga un flusso 4 volte più veloce rispetto a una caraffa per il filtraggio*, mantenendo le stesse prestazioni di filtrazione.
Allunga la durata degli accessori da cucina prevenendo l'accumulo di calcare.
Acqua fresca da bere subito, al semplice tocco di un pulsante.
Ricaricabile con cavo USB di tipo C, ciascuna ricarica completa corrisponde a una durata della batteria di 1 mese.
Sistema di segnalazione della sostituzione del filtro doppio basato sul volume di filtrazione effettivo e sul periodo di utilizzo.
Prestazioni di filtraggio
Condizioni applicabili
Condizioni di ingresso acqua
Caratteristiche generali
Paese di origine
