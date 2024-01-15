Termini di ricerca

      Philips Instant Filtration Caraffa motorizzata (capacità effettiva di 3 L)

      AWP2980WHS3/10

      Filtrazione istantanea - Installabile ovunque

      Grazie a una fibra di carbone attivo altamente porosa, l'innovativo filtro istantaneo trasforma l'acqua del rubinetto in acqua dal sapore puro e gradevole. Ideale per il dispenser del frigo o per la caraffa da portare a tavola

      Filtrazione istantanea - Installabile ovunque

      Si adatta alla maggior parte dei frigoriferi. Per un'acqua fresca e filtrata

      • Ampia capacità effettiva di 3,0 L
      • Riduce il cloro, il piombo e i pesticidi
      • Promemoria dell'utilizzo filtro

      Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia

      Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.

      Serbatoio dell'acqua con ampio volume da 3 l

      Riempimento meno frequente: fino a 3 l d'acqua per ricarica, il doppio di una caraffa*

      Coperchio per il riempimento con una sola mano

      Coperchio per il riempimento con una sola mano.

      Trasforma l'acqua del rubinetto in acqua pura e rinfrescante

      Basato sull'innovativa fibra di carbone attivo, che offre un assorbimento più efficace grazie alla sua struttura altamente porosa, il filtro Micro X-Clean Instant eroga un flusso 4 volte più veloce rispetto a una caraffa per il filtraggio*, mantenendo le stesse prestazioni di filtrazione.

      Allunga la durata degli accessori da cucina

      Allunga la durata degli accessori da cucina prevenendo l'accumulo di calcare.

      Filtrazione istantanea con un semplice tocco

      Acqua fresca da bere subito, al semplice tocco di un pulsante.

      Ricaricabile tramite USB di tipo C

      Ricaricabile con cavo USB di tipo C, ciascuna ricarica completa corrisponde a una durata della batteria di 1 mese.

      Indicatore della durata del filtro in base all'utilizzo

      Sistema di segnalazione della sostituzione del filtro doppio basato sul volume di filtrazione effettivo e sul periodo di utilizzo.

      Specifiche tecniche

      • Prestazioni di filtraggio

        Riduzione delle microplastiche

      • Condizioni applicabili

        Potenza in watt caratteristica
        6 W
        Tensione caratteristica
        5 V

      • Condizioni di ingresso acqua

        Pressione acqua in ingresso
        (atmosferica) 0-1 bar  bar
        Qualità acqua in ingresso
        Acqua di rubinetto
        Temperatura acqua in ingresso
        2-38 ℃  °C

      • Caratteristiche generali

        Durata del filtro
        1 mese
        Dimensioni del prodotto (L x P x A)
        233*152*263  mm
        Velocità del flusso dell'acqua
        1 l/min*
        Sostituzione della cartuccia del filtro
        AWP225
        Colore
        Bianco acceso
        Capacità serbatoio acqua estraibile
        3 l
        Quantità di filtri
        confezione da 3 pezzi
        Capacità delle batterie
        1800 mAh
        Batteria
        Batteria ricaricabile al litio

      • Paese di origine

        Cartuccia del filtro
        Prodotta responsabilmente in Cina
        Filtro dell'acqua istantaneo
        Prodotta responsabilmente in Cina

      • * Rispetto alla caraffa Philips AWP2900

