AWP225/24
Filtro d'acqua istantaneo di ultima generazione
Grazie alla fibra di carbone attivo altamente porosa, il filtro Philips Micro X-Clean Instant trasforma l'acqua del rubinetto in acqua dal sapore puro e rinfrescante, riducendo cloro, piombo, pesticidi e microplastiche.
Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.
Basato sull'innovativa fibra di carbone attivo, che offre un assorbimento più efficace grazie alla sua struttura altamente porosa, il filtro Micro X-Clean Instant eroga un flusso 4 volte più veloce rispetto a una caraffa per il filtraggio*, mantenendo le stesse prestazioni di filtrazione.
Allunga la durata degli accessori da cucina prevenendo l'accumulo di calcare.
Prestazioni di filtraggio
Condizioni di ingresso acqua
Caratteristiche generali
Paese di origine
