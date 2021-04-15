Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • Filtro d'acqua istantaneo di ultima generazione Filtro d'acqua istantaneo di ultima generazione Filtro d'acqua istantaneo di ultima generazione

      Cartuccia del filtro

      AWP225/24

      Filtro d'acqua istantaneo di ultima generazione

      Grazie alla fibra di carbone attivo altamente porosa, il filtro Philips Micro X-Clean Instant trasforma l'acqua del rubinetto in acqua dal sapore puro e rinfrescante, riducendo cloro, piombo, pesticidi e microplastiche.

      Sfortunatamente, questo prodotto non è più disponibile

      Prodotti simili

      Vedi tutti Filtraggio d'acqua

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Questo prodotto
      Cartuccia del filtro
      - {discount-value}

      Cartuccia del filtro

      totale

      recurring payment

      Filtro d'acqua istantaneo di ultima generazione

      2 volte più acqua filtrata, 4 volte più veloce*

      Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia

      Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia

      Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.

      Trasforma l'acqua del rubinetto in acqua dal sapore puro e rinfrescante

      Basato sull'innovativa fibra di carbone attivo, che offre un assorbimento più efficace grazie alla sua struttura altamente porosa, il filtro Micro X-Clean Instant eroga un flusso 4 volte più veloce rispetto a una caraffa per il filtraggio*, mantenendo le stesse prestazioni di filtrazione.

      Allunga la durata degli accessori da cucina

      Allunga la durata degli accessori da cucina prevenendo l'accumulo di calcare.

      Specifiche tecniche

      • Prestazioni di filtraggio

        Riduzione delle microplastiche

      • Condizioni di ingresso acqua

        Pressione acqua in ingresso
        (atmosferica) 0-1  bar
        Qualità acqua in ingresso
        Acqua di rubinetto
        Temperatura acqua in ingresso
        2-38  °C

      • Caratteristiche generali

        Durata del filtro
        1 mese
        Dimensioni del prodotto (L x P x A)
        46*46*115  mm
        Velocità del flusso dell'acqua
        1 l/min*
        Quantità di filtri
        confezione da 3 pezzi

      • Paese di origine

        Cartuccia del filtro
        Prodotta responsabilmente in Cina

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      • * Rispetto alla caraffa Philips AWP2900

      Offerte esclusive, solo per te


      Lo stile di vita sano inizia qui. Iscriviti e approfitta di.

      10€ di sconto sul primo acquisto.*

      Accesso anticipato alle vendite.

      Consigli per uno stile di vita sano.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!
      Che cosa significa?
      *Clicca qui per leggere i nostri termini e condizioni
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

      Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

      Ho capito

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.