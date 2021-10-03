Filtrazione avanzata a più stadi per prestazioni superiori

Il sistema di filtrazione a tre stadi elimina un'ampia gamma di sostanze inquinanti per prestazioni superiori e di lunga durata. Il filtro CP riduce le particelle di grandi dimensioni e assorbe cloro, pesticidi e sostanze chimiche. Quindi, il filtro RO rimuove dall'acqua i solidi disciolti totali. Rimuove fino al 99,999% dei batteri, 99,999% dei virus, 99,99% del piombo, 99% dei pesticidi, 99% delle sostanze chimiche e 99% della durezza dell'acqua.*