      Sistema di filtrazione dell'acqua sotto il lavandino

      Filtrazione a osmosi inversa profonda e istantanea

      Grazie alla tecnologia di filtrazione a osmosi inversa (RO) migliore della categoria, questo sistema a tre stadi assicura una filtrazione profonda fino a 0,0001 micron. La membrana RO da 400 GPD consente la filtrazione istantanea di 1,05 L/min. L'indicatore Smart ricorda di sostituire il filtro.

      Filtrazione a osmosi inversa profonda e istantanea

      Design senza serbatoio da 400 GPD.

      • Filtrazione RO a 3 stadi
      • 400 GPD* senza serbatoio
      • Doppia modalità di filtrazione
      • Indicatore intelligente
      Filtrazione avanzata a più stadi per prestazioni superiori

      Filtrazione avanzata a più stadi per prestazioni superiori

      Il sistema di filtrazione a tre stadi elimina un'ampia gamma di sostanze inquinanti per prestazioni superiori e di lunga durata. Il filtro CP riduce le particelle di grandi dimensioni e assorbe cloro, pesticidi e sostanze chimiche. Quindi, il filtro RO rimuove dall'acqua i solidi disciolti totali. Rimuove fino al 99,999% dei batteri, 99,999% dei virus, 99,99% del piombo, 99% dei pesticidi, 99% delle sostanze chimiche e 99% della durezza dell'acqua.*

      Filtrazione profonda a osmosi inversa fino a 0,0001 micron

      Filtrazione profonda a osmosi inversa fino a 0,0001 micron

      Il sistema di filtrazione profonda a osmosi inversa rimuove efficacemente le sostanze inquinanti fino a 0,0001 micron, per garantirti la sicurezza assoluta dell'acqua che bevi.

      Flusso rapido di 1,05 L/min con RO da 400 GPD

      Flusso rapido di 1,05 L/min con RO da 400 GPD

      La membrana a osmosi inversa da 400 GPD (galloni al giorno) consente un flusso rapido di 1,05 L/min, per ottenere acqua dal gusto puro in pochi secondi.

      Ogni goccia è appena filtrata e consente di risparmiare spazio

      Ogni goccia è appena filtrata e consente di risparmiare spazio

      Il design senza serbatoio assicura che ogni goccia d'acqua venga filtrata sul momento, riducendo il rischio di contaminazione secondaria. Le dimensioni compatte consentono di liberare spazio nel vano sotto il lavandino.

      Doppia erogazione di acqua da bere e per lavare

      Doppia erogazione di acqua da bere e per lavare

      Sono disponibili le modalità di microfiltrazione e di filtrazione a osmosi inversa (RO). In modalità di microfiltrazione, l'acqua passa solo attraverso il filtro CP: le impurità vengono ridotte ma si conservano i minerali. Non viene prodotta acqua di scarto. Nella modalità di purificazione RO, l'acqua attraversa sia il filtro CP che il filtro RO: in questo modo viene purificata per garantire una pulizia assoluta.

      Installazione e sostituzione del filtro rapide

      Installazione e sostituzione del filtro rapide

      Numero minimo di tubi e collegamenti per l'installazione iniziale del sistema. Sostituzione del filtro facile e igienica grazie al sistema QuickTwist, senza necessità di utensili aggiuntivi e pulizia.

      L'indicatore della durata del filtro ricorda quando è necessario sostituire il filtro

      L'indicatore della durata del filtro ricorda quando è necessario sostituire il filtro

      L'indicatore elettronico della durata del filtro ricorda automaticamente di sostituire il filtro calcolando la filtrazione effettiva dell'acqua. La sostituzione puntuale del filtro contribuisce a garantire prestazioni di filtrazione costanti.

      Basso rapporto scarto/acqua di 1,5:1

      Basso rapporto scarto/acqua di 1,5:1

      Grazie all'eccezionale rapporto tra acqua di scarto e acqua filtrata per osmosi inversa (fino a 1,5:1), il nostro sistema consente di risparmiare fino al 350% di acqua rispetto a un sistema RO tradizionale.**Questa elevata efficienza della filtrazione contribuisce a ridurre le bollette dell'acqua e lo spreco di acqua di scarto.

      La lunga durata dei filtri consente di risparmiare sull'acqua

      La lunga durata dei filtri consente di risparmiare sull'acqua

      La lunga durata dei filtri consente di risparmiare sull'acqua Filtro RO: capacità di filtrazione fino a 11.000 L e durata fino a 36 mesi Filtro PC: capacità di filtrazione fino a 6.000 L e durata fino a 12 mesi

      Rilevatore di perdite per una maggiore sicurezza

      Rilevatore di perdite per una maggiore sicurezza

      Il rilevatore monitora le perdite di acqua e, nell'improbabile caso che si verifichi una perdita, avvisa e interrompe automaticamente l'erogazione di acqua.

      Prestazioni ottimali con il risciacquo automatico della membrana

      Prestazioni ottimali con il risciacquo automatico della membrana

      La funzione intelligente di risciacquo automatico consente di mantenere senza alcuno sforzo le prestazioni di filtrazione della membrana a osmosi inversa.

      Specifiche tecniche

      • Prestazioni di filtraggio

        Precisione del filtro
        0,0001 micron
        Riduzione del cloro
        Riduzione della durezza dell'acqua
        Riduzione dei batteri
        fino al 99,999%
        Riduzione della torbidità
        Riduzione dei pesticidi
        fino al 99,9%
        Riduzione dei VOC
        Riduzione dei virus
        fino al 99,99%
        Riduzione dei metalli pesanti
        fino al 99%
        Riduzione delle sostanze chimiche
        fino al 99%
        Riduzione dei sedimenti

      • Specifiche filtro

        Capacità di filtraggio
        • RO: 11.000 L
        • CP: 6.000 L
        Materiale del filtro
        • Membrana RO da 400 GPD
        • Sedimenti e blocco di carbone attivo
        Durata del filtro
        • Filtro CP: 6-12 mesi
        • Filtro RO: 24-36 mesi

      • Caratteristiche generali

        Dimensioni prodotto
        134 x 392 x 393  mm
        Capacità serbatoio acqua estraibile
        N
        Temperatura acqua in ingresso
        5-38  °C
        Portata (l/min)
        1,05 L/min
        Pressione di esercizio applicabile
        0,1~0,4 MPa
        Rapporto scarto/acqua
        1,5:1
        Doppia uscita acqua
        Y
        Assorbimento
        65 W

      • Configurazioni di sicurezza

        Promemoria di sostituzione filtro
        Y
        Rilevatore di perdite
        Y
        Risciacquo automatico
        Y

      • Testato da SGS in condizioni di laboratorio.
      • *Testato dal laboratorio interno.
      • **Presuppone 10 L/giorno. La durata effettiva del filtro dipende dall'utilizzo giornaliero e dalla qualità della fornitura d'acqua locale.

