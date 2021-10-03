Termini di ricerca
AUT2015/10
Filtrazione a osmosi inversa profonda e istantanea
Grazie alla tecnologia di filtrazione a osmosi inversa (RO) migliore della categoria, questo sistema a tre stadi assicura una filtrazione profonda fino a 0,0001 micron. La membrana RO da 400 GPD consente la filtrazione istantanea di 1,05 L/min. L'indicatore Smart ricorda di sostituire il filtro.Scopri tutti i vantaggi
Sistema di filtrazione dell'acqua sotto il lavandino
Il sistema di filtrazione a tre stadi elimina un'ampia gamma di sostanze inquinanti per prestazioni superiori e di lunga durata. Il filtro CP riduce le particelle di grandi dimensioni e assorbe cloro, pesticidi e sostanze chimiche. Quindi, il filtro RO rimuove dall'acqua i solidi disciolti totali. Rimuove fino al 99,999% dei batteri, 99,999% dei virus, 99,99% del piombo, 99% dei pesticidi, 99% delle sostanze chimiche e 99% della durezza dell'acqua.*
Il sistema di filtrazione profonda a osmosi inversa rimuove efficacemente le sostanze inquinanti fino a 0,0001 micron, per garantirti la sicurezza assoluta dell'acqua che bevi.
La membrana a osmosi inversa da 400 GPD (galloni al giorno) consente un flusso rapido di 1,05 L/min, per ottenere acqua dal gusto puro in pochi secondi.
Il design senza serbatoio assicura che ogni goccia d'acqua venga filtrata sul momento, riducendo il rischio di contaminazione secondaria. Le dimensioni compatte consentono di liberare spazio nel vano sotto il lavandino.
Sono disponibili le modalità di microfiltrazione e di filtrazione a osmosi inversa (RO). In modalità di microfiltrazione, l'acqua passa solo attraverso il filtro CP: le impurità vengono ridotte ma si conservano i minerali. Non viene prodotta acqua di scarto. Nella modalità di purificazione RO, l'acqua attraversa sia il filtro CP che il filtro RO: in questo modo viene purificata per garantire una pulizia assoluta.
Numero minimo di tubi e collegamenti per l'installazione iniziale del sistema. Sostituzione del filtro facile e igienica grazie al sistema QuickTwist, senza necessità di utensili aggiuntivi e pulizia.
L'indicatore elettronico della durata del filtro ricorda automaticamente di sostituire il filtro calcolando la filtrazione effettiva dell'acqua. La sostituzione puntuale del filtro contribuisce a garantire prestazioni di filtrazione costanti.
Grazie all'eccezionale rapporto tra acqua di scarto e acqua filtrata per osmosi inversa (fino a 1,5:1), il nostro sistema consente di risparmiare fino al 350% di acqua rispetto a un sistema RO tradizionale.**Questa elevata efficienza della filtrazione contribuisce a ridurre le bollette dell'acqua e lo spreco di acqua di scarto.
La lunga durata dei filtri consente di risparmiare sull'acqua Filtro RO: capacità di filtrazione fino a 11.000 L e durata fino a 36 mesi Filtro PC: capacità di filtrazione fino a 6.000 L e durata fino a 12 mesi
Il rilevatore monitora le perdite di acqua e, nell'improbabile caso che si verifichi una perdita, avvisa e interrompe automaticamente l'erogazione di acqua.
La funzione intelligente di risciacquo automatico consente di mantenere senza alcuno sforzo le prestazioni di filtrazione della membrana a osmosi inversa.
Prestazioni di filtraggio
Specifiche filtro
Caratteristiche generali
Configurazioni di sicurezza
