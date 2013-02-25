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Fuori produzione

Radiosveglia con sintonizzazione digitale

AJ3123/12

2.6
| (91) Recensioni
Inizia la giornata come piace a te!
Questa elegante e affidabile radiosveglia AJ3123/12 dotata di sintonizzatore FM integrato ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del cicalino.
Vedi tutti i vantaggi

Puoi svegliarti con la radio o il cicalino

Inizia la giornata come piace a te!

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Tuner digitale FM con preselezioni

Tuner digitale FM con preselezioni

La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Sveglia dolce per un risveglio graduale

Sveglia dolce per un risveglio graduale

Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.6

su 5

91

Recensioni

25/02/2013

Italia

Italia

Ottimo

Ottimo. risponde totalmente ai miei requisiti. Solo il manuale è migliorabile ma un paio di tentativi e tutto si risolve. Ottimo il servizio di consegna.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3123 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

Sì, consiglio questo prodotto

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26/11/2012

Italia

Italia

tommaso

Un ottimo prodotto, considerando il rapporto qualità/prezzo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3123 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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22/01/2021

France

France

Compratore verificato

Bon produit

Ce produit est bien visible.Beau design.Je recommanderais ce produit à ma famille.

Pro

Petit format

Contro

Néant

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique

Sì, consiglio questo prodotto

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