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Fuori produzione
AJ3123/12
Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.
La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.
2.6
su 5
91
Recensioni
marco106
25/02/2013
Italia
Ottimo
Ottimo. risponde totalmente ai miei requisiti. Solo il manuale è migliorabile ma un paio di tentativi e tutto si risolve. Ottimo il servizio di consegna.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3123 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Sì, consiglio questo prodotto
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torolagloria
26/11/2012
Italia
tommaso
Un ottimo prodotto, considerando il rapporto qualità/prezzo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3123 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Sì, consiglio questo prodotto
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ricota
22/01/2021
France
Compratore verificato
Bon produit
Ce produit est bien visible.Beau design.Je recommanderais ce produit à ma famille.
Pro
Petit format
Contro
Néant
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique
Sì, consiglio questo prodotto
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