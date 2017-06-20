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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AE1530/00
Sintonizzazione analogica FM/MW
Altoparlante incorporato
Jack per cuffia
Funzionamento a batteria
Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)
0
L'altoparlante offre una buona qualità audio per un maggiore divertimento.
3.7
su 5
17
Recensioni
Paolo42
20/06/2017
Italia
Un'ottima radio
La radio si sente bene ed ha una buona durata della batteria. In certe zone con ricezione difficile è necessario allungare l'antenna ma poi il segnale rimane stabile. La potenza dell'altoparlante è buona rapportata alle dimensioni della radio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AE1530 Radio portatile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AE1530 Radio portatile
NickWoj
17/06/2013
United Kingdom
Great for a tiny radio
Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AE1530 Portable Radio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AE1530 Portable Radio
Sinbad32
17/06/2013
United Kingdom
Great for a tiny radio
Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AE1530 Portable Radio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AE1530 Portable Radio