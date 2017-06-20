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Fuori produzione

Radio portatile

AE1530/00

3.7
| (17) Recensioni
Completamente tascabile
Grazie a questa elegante radio Philips MW/FM tascabile, puoi ascoltare musica ad alto volume e di ottima qualità ovunque ti trovi.
Vedi tutti i vantaggi

Completamente tascabile

  • Sintonizzazione analogica FM/MW

  • Altoparlante incorporato

  • Jack per cuffia

  • Funzionamento a batteria

Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)

Controllo singolo a rotella per volume e sistema on/off

0

Altoparlante incorporato per sentire al meglio la radio a tutto volume

Altoparlante incorporato per sentire al meglio la radio a tutto volume

L'altoparlante offre una buona qualità audio per un maggiore divertimento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

17

Recensioni

20/06/2017

Italia

Italia

Un'ottima radio

La radio si sente bene ed ha una buona durata della batteria. In certe zone con ricezione difficile è necessario allungare l'antenna ma poi il segnale rimane stabile. La potenza dell'altoparlante è buona rapportata alle dimensioni della radio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AE1530 Radio portatile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AE1530 Radio portatile

17/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great for a tiny radio

Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AE1530 Portable Radio

Sì, consiglio questo prodotto

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17/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great for a tiny radio

Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.

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