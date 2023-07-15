Termini di ricerca

      Prestazioni elevate e massima praticità. La migliore protezione contro la formazione di calcare. Ora puoi gustare un'acqua dal sapore puro, da temperatura ambiente a bollente, in pochi secondi. Diverse impostazioni di temperatura e volume con la semplice pressione di un pulsante.

      Scopri tutti i vantaggi

      • Piano di lavoro
      • Filtro Micro X-Clean Softening+
      • Temperatura ambiente e calda

      Trai tutto il meglio dell'acqua

      Goditi l'acqua fresca e pura, oltre a gustose bevande calde e fredde. Il filtro Philips Micro X-Clean Softening+ riduce il cloro, i metalli pesanti e i contaminanti emergenti come le microplastiche e il PFOA*. Offre inoltre il 50% in più di protezione contro l'accumulo di calcare.

      Acqua calda sul momento in pochi secondi

      L'acqua calda esce in pochi secondi, alla temperatura esatta che preferisci, per sprigionare il massimo aroma dalle tue bevande.

      3 impostazioni di temperatura per le tue diverse esigenze

      Forniamo acqua dal sapore puro, da temperatura ambiente a bollente. Tè, caffè, latte in polvere. Ci puoi fare un milione di cose.

      Impostazioni di volume comunemente utilizzate con il semplice tocco di un pulsante

      Trovi sempre un volume di acqua adatto per riempire le tue tazze, biberon o persino caraffe.

      L'indicatore della durata del filtro ricorda quando è necessario sostituire il filtro

      L'indicatore della durata del filtro ti ricorda quando è necessario sostituire il filtro, per garantire le migliori prestazioni di filtraggio.

      Plug and Play; non è necessaria alcuna installazione

      Il dispenser inizierà a funzionare non appena colleghi l'alimentazione e lo accendi. Non è necessario alcun lavoro idraulico.

      Blocco di sicurezza per evitare ustioni

      Quando si eroga acqua calda, il blocco di sicurezza si attiva automaticamente per garantire la massima sicurezza.

      Senza BPA

      Tutte le parti che entrano a contatto diretto con l'acqua sono realizzate in materiali senza BPA.

      Specifiche tecniche

      • Prestazioni di filtraggio

        Riduzione del cloro
        Riduzione della durezza dell'acqua
        Rimozione di pesticidi
        Riduzione del PFOA
        Riduzione dei metalli pesanti
        Riduzione delle microplastiche
        Filtro Micro X-Clean Softening+
        100 l/1 mese

      • Caratteristiche generali

        Acqua in ingresso applicabile
        Acqua di rubinetto
        Dimensioni del prodotto (L x P x A)
        294*150*295  mm
        Temperatura acqua in ingresso
        5-38  °C
        Sterilizzazione UV
        No
        Display
        Indicatori LED
        Sistema di riscaldamento
        Riscaldamento istantaneo
      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      • * Testato da un'agenzia di test di terze parti in condizioni di laboratorio. I contaminanti o altre sostanze ridotti da questo filtro dell'acqua non sono necessariamente presenti nell'acqua di tutti gli utenti.

