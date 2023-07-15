Trai tutto il meglio dell'acqua

Goditi l'acqua fresca e pura, oltre a gustose bevande calde e fredde. Il filtro Philips Micro X-Clean Softening+ riduce il cloro, i metalli pesanti e i contaminanti emergenti come le microplastiche e il PFOA*. Offre inoltre il 50% in più di protezione contro l'accumulo di calcare.