Termini di ricerca
Carrello
Al momento non ci sono articoli nel carrello.
ADD5906S/10
Acqua dal sapore puro
Prestazioni elevate e massima praticità. La migliore protezione contro la formazione di calcare. Ora puoi gustare un'acqua dal sapore puro, da temperatura ambiente a bollente, in pochi secondi. Diverse impostazioni di temperatura e volume con la semplice pressione di un pulsante.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Erogatore d'acqua
totale
recurring payment
Goditi l'acqua fresca e pura, oltre a gustose bevande calde e fredde. Il filtro Philips Micro X-Clean Softening+ riduce il cloro, i metalli pesanti e i contaminanti emergenti come le microplastiche e il PFOA*. Offre inoltre il 50% in più di protezione contro l'accumulo di calcare.
L'acqua calda esce in pochi secondi, alla temperatura esatta che preferisci, per sprigionare il massimo aroma dalle tue bevande.
Forniamo acqua dal sapore puro, da temperatura ambiente a bollente. Tè, caffè, latte in polvere. Ci puoi fare un milione di cose.
Trovi sempre un volume di acqua adatto per riempire le tue tazze, biberon o persino caraffe.
L'indicatore della durata del filtro ti ricorda quando è necessario sostituire il filtro, per garantire le migliori prestazioni di filtraggio.
Il dispenser inizierà a funzionare non appena colleghi l'alimentazione e lo accendi. Non è necessario alcun lavoro idraulico.
Quando si eroga acqua calda, il blocco di sicurezza si attiva automaticamente per garantire la massima sicurezza.
Tutte le parti che entrano a contatto diretto con l'acqua sono realizzate in materiali senza BPA.
Prestazioni di filtraggio
Caratteristiche generali
You are about to visit a Philips global content pageContinue
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.