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AC3220/10R1
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Purifica stanze ampie fino a 135 m2
Emissione d'aria pulita (CADR) 520 m3/h
Filtro HEPA e a carboni attivi
Purificazione più silenziosa del 50%
Dimensioni ridotte, maggiore velocità di purificazione (1), grazie all'innovativo design a doppia ventola. Con un potente filtraggio di 520 m3/h (CADR), può gestire facilmente ampi spazi fino a 135°m2 (2) e purificare una stanza di 20°m2 in meno di 6 minuti (3).
Il filtraggio a 3 strati con prefiltro, HEPA NanoProtect e carboni attivi cattura il 99,97% di particelle di dimensioni fino a 0,003 micron (4), inferiori ai virus più piccoli conosciuti!
La tecnologia SilentWings riduce il rumore del 50% (1). Ispirato al volo silenzioso dei gufi, il design delle pale della ventola garantisce una purificazione impercettibile a 15 dB(A). Anche alla massima velocità, il dispositivo è più silenzioso di una normale conversazione. (5)
(1) rispetto al modello precedente Philips AC3033 (CADR e rumore)
(2) Esito CADR con test eseguito in conformità a GB/T18801-2022. Calcolo dell'area di purificazione adatta effettuato sulla base dello standard NRCC-54013.
(3) Calcolo effettuato: stanza di 48°m3, CADR di 520°m3/h
(4) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, iUTA
(5) Pressione sonora, IEC 60704, a 1,5°m. Conversazione normale: 60 dB.
(6) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata con acari della polvere domestica, polline di betulla e allergeni dei gatti secondo il test SOP 350.003 dell'istituto austriaco OFI
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) (La rinite allergica e il suo impatto sull'asma) 2008, scritto da J. Bousquet e circa 50 altri KOL (Key Opinion Leader), Allergy (Allergia) 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) Test sul tasso di riduzione dei microbi eseguito da Airmid Healthgroup Ltd. con influenza (H1N1) in una stanza di 28,5°m3, utilizzando la modalità Turbo per 30-40 minuti
(9) Testato secondo lo standard GB21551.3-2010 con S. Albus, stanza di 30°m3, 1 ora, modalità Turbo, laboratorio indipendente
(10) Test sul tasso di riduzione dei microbi eseguito da Antimikrop con SARS-CoV-2 in una stanza di 30°m3, utilizzando la modalità Turbo per 1 ora.
(11) Test presso laboratorio esterno in base a GB/T 18801-2022 con composti organici volatili, toluene e NO2: stanza di 30°m3, modalità Turbo per 1 ora.
(12) La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.