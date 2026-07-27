Grande potenza di purificazione. Incredibilmente silenzioso.

Respira un'aria pulita e sicura dentro casa, con il 50% di silenziosità in più! Il nostro design a doppia ventola è dotato di una maggiore potenza nella sua forma compatta, per purificare anche ampi spazi in pochi minuti. Grazie al suo design elegante, al basso consumo energetico e al controllo tramite app, si integra perfettamente all'interno del tuo ambiente domestico.