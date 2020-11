Progettato per un funzionamento 24/7 per la massima precisione

Il business non dorme mai. Per questo i nostri schermi pubblicitari sono progettati per un funzionamento 24/7 per la massima precisione e per ambienti critici. Grazie ai componenti avanzati, che garantiscono una qualità eccellente, puoi contare su questa gamma di modelli per un'affidabilità completa 24 ore su 24.