Tutte le lampadine di cui hai bisogno in un solo kit

Lo scopo principale di Philips Automotive è quello di promuovere la sicurezza su strada. Poiché è sempre consigliabile avere parti di ricambio in auto, offriamo un kit di sostituzione con tutte le lampadine necessarie per la sostituzione di quelle non funzionanti. Scopri tutti i vantaggi