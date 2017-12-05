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Fuori produzione
48PFT4100/12
TV LED sottile Full HD
Il TV per oggi e per domani: TV LED sottile Philips serie 4100 Full HD con Digital Crystal Clear. Scopri immagini nitide, un audio chiaro e tutte le funzioni di cui hai bisogno come porte USB e HDMI extra per sfruttare il tuo TV a casa.
121 cm (48")
TV LED Full HD
DVB-T/T2/C
Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo HDMI che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.
I TV tradizionali sono dotati di una cornice simile a quella di un quadro. La nostra cornice è moderna e ultra sottile, per farti ammirare un'immagine più ampia.
Perfect Motion Rate combina la tecnologia Philips nel settore dei display alle tecniche più avanzate di elaborazione video, per migliorare la qualità dell'inquadratura. Immagini fluide e precise in movimento per videogiochi, eventi sportivi o film d'azione.
2.8
su 5
113
Recensioni
ValeBry
05/12/2017
Italia
Ottima TV Led HD
Un prodotto ottimale con un'immagine pulita, casse audio interne perfettamente funzionanti e valide. Consegna impeccabile e velocissima. Buon prodotto ed efficiente servizio !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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Bijo
21/09/2016
Italia
Ottimo prodotto
Prodotto di qualità, facilmente fruibile a prezzo competitivo. Unica pecca la difficoltà riscontrata nell'aggiornamento del firmware.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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DV62
09/08/2016
Italia
Compratore verificato
prodotto ottimale
Televisore con immagini eccellenti quasi tridimensionali,la visione sembra di uno schermo di pollici più grandi del 40.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 40PFT4100 TV LED sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.