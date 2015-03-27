Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
48PFH6300/88
TV LED ultra sottile Full HD
Il TV serie 6300 Full HD con Perfect Pixel HD offre prestazioni fluide e immagini dalla massima nitidezza e naturalezza. Materiali solidi, linee sottili e funzionalità uniche come Ambilight lo rendono ancora più interessante.
121 cm (48")
TV LED Full HD
DVB-T/C
I film ti appassionano, ma desideri il meglio dall'immagine? Perfect Natural Motion è la tecnologia avanzata che elimina il tremolio e offre immagini fluide in movimento. I film sono registrati alla frequenza di 24 fotogrammi al secondo. Il sistema PNM quadruplica i fotogrammi a 100 al secondo, regalandoti così immagini nitide e fluide.
Hai creato una casa accogliente, quindi perché non scegli un TV altrettanto d'impatto? L'esclusiva tecnologia Ambilight di Philips rende il tuo schermo ancora più ampio, offrendoti un'esperienza visiva più coinvolgente grazie alla luce soffusa che da due lati dello schermo TV viene proiettata sulle pareti circostanti. Lo schermo diffonde colori, vivacità ed emozioni nel tuo soggiorno, garantendoti un'esperienza visiva straordinaria.
Progettato con un design moderno per adattarsi perfettamente agli interni della tua casa, il tuo TV appare splendido anche quando non è in funzione.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Recensioni
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.