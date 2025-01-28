Termini di ricerca

      Energy Label Europe F Etichetta energetica
      Per ulteriori informazioni, scarica l' Etichetta energetica (PDF 195.0KB)

      QLED TV Ambilight 4K

      43PUS8500/12

      Preparati alla brillantezza dei colori in QLED 4K. Tutta la magia di Ambilight. Dolby Atmos con un audio 3D simile a quello del cinema. E grazie a Titan OS, che ti consente di guardare tutto ciò che ami, questo TV non solo arricchisce i tuoi momenti speciali, ma offre anche una migliore esperienza visiva.

      Scopri tutti i vantaggi

      • TV Ambilight da 108 cm (43")
      • QLED 4K
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Non tutti i TV sono uguali, alcuni sono TV Ambilight!

      Grazie alle luci LED integrate che reagiscono a ogni scena, Ambilight ti avvolge in un'aura di luce colorata. Film, sport, video musicali e giochi si espandono oltre lo schermo per farti vivere ogni emozione al massimo. Una volta provato, non vorrai mai più farne a meno.

      QLED 4K per una esperienza di visione eccezionale e una qualità dei colori Quantum Dot

      Colori vivaci. Scene ultra nitide. Immagini incredibilmente perfette. Grazie alla tecnologia 4K (UHD), questo TV Ambilight si adatta a tutti i formati HDR. Nei momenti avvincenti, che sia al buio o alla luce, in riproduzione o in streaming, noterai ogni minimo dettaglio, scena per scena.

      Pixel ultra precisi per cogliere ogni dettaglio

      Con 8 milioni di pixel che lavorano in stretta armonia, la visione in 4K è impareggiabile. Immagini più nitide e definite, scene più dettagliate e realistiche: niente cattura il momento in modo più veritiero di questo TV Ambilight Philips.

      Dolby Atmos per un audio simile a quello del cinema

      Tieniti forte! Dolby Atmos riproduce l'audio esattamente come immaginato dal regista. Ogni momento ti immerge ancora più a fondo nella scena. Che si tratti di film, serie, sport o giochi, lasciati trasportare nell'azione.

      DTS:X per un'esperienza audio 3D coinvolgente

      DTS:X fa la differenza, con un audio così realistico da riuscire a sentirne le vibrazioni. Grazie alla tecnologia audio 3D che aggiunge un'altra dimensione, il tuo soggiorno diventa una vera sala da concerto.

      Contenuti a portata di mano con Titan OS

      Tramite la piattaforma Titan OS dello Smart TV Philips, troverai tutti i tuoi contenuti preferiti in un attimo. Dai grandi sequel alle serie, dai documentari alle fiction, potrai guardare tutto ciò che desideri semplicemente premendo un pulsante. Per qualunque contenuto, troverai tutte le migliori app di streaming a portata di mano.

      Connettiti con facilità alla tua rete domestica intelligente

      La compatibilità con Matter Smart Home consente una perfetta integrazione con la rete domestica intelligente esistente. Per controllare il TV dall'app Matter Smart Home o con i servizi di controllo vocale basta premere il pulsante sul telecomando e parlare. Abbassa le luci. Regola il termostato. Accendi il TV Ambilight Philips. Un unico comando per tutto. Il TV è compatibile con gli altoparlanti smart di Google e Apple AirPlay.

      Scegli le dimensioni che preferisci

      Da uno schermo piccolo di 43 pollici a un sorprendente TV di 85 pollici, e tanto altro, scegli l'apparecchio giusto da integrare all'ambiente da un'ampia gamma. Con sei diverse dimensioni tra cui scegliere, troverai il TV perfetto per la tua casa.

      Massima chiarezza a ogni parola con Vocal Boost

      Ascolta ogni parola con maggiore precisione. La funzione Vocal Boost consente all'ascoltatore di alzare o abbassare il volume di dialogo senza alcun effetto sul suono in sottofondo. In questo modo non perderai neanche una frase.

      Connettività a prova di gaming

      HDMI 2.1 e VRR ti consentono di ottenere il meglio dalla tua console, con un'azione di gioco veloce e una grafica fluida. Mentre l'impostazione a bassa latenza si attiva automaticamente all'accensione della console, per sessioni di gioco di alto livello.

      Design europeo

      Piedistallo laterale, cornice sottile ed elegante, eccezionale TV QLED: questo è il vero design europeo. Imposta Ambilight in modalità lounge per proiettare colori meravigliosi sulle pareti, anche mentre il TV è in standby. Inoltre, il telecomando è realizzato in plastica riciclata, la confezione è in cartone riciclato certificato FSC e gli inserti interni sono stampati su carta riciclata.

      Specifiche tecniche

      • Ambilight

        Funzioni Ambilight
        • AmbiSleep
        • Animazione Ambilight FTI
        • Ambilight Music
        • Modalità di gioco
        • Modalità luminosa Lounge
        • Sveglia alba
        • Adattabile al colore della parete
        Versione Ambilight
        3 lati

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (pollici)
        43  pollici
        Dim. diagonale schermo (metrico)
        108  cm
        Risoluzione del display
        3840x2160p
        Frequenza di aggiornamento nativa
        60  Hz
        Picture engine
        Pixel Precise Ultra HD
        Miglioramento dell'immagine
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Gioco
        • Compatibile con HDR10+
        • Home Cinema
        • Monitor
        • Film
        • Micro Dimming
        • Personale
        • Ultra Resolution
        Tecnologia display
        QLED Ultra HD 4K

      • Risoluzione del display

        Frequenza di aggiornamento della risoluzione
        • 576p-50Hz
        • 640x480-60Hz
        • 720p-50Hz, 60Hz
        • 1920x1080 p - 24/25/30/50/ 60 Hz
        • 2560x1440-60Hz
        • 3840x2160 p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        TV digitale
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicazione forza segnale
        Televideo
        1000 pagine Hypertext
        Supporto HEVC

      • Smart TV

        Applicazioni Smart TV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • App NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        OS
        SISTEMA OPERATIVO TITAN
        Capacità memoria (Flash)*
        8 GB

      • Funzioni Smart TV

        TV interattiva
        HbbTV
        Assistente vocale*
        • Amazon Alexa integrato
        • Compatibile con Google Home
        • Telecomando con microfono.
        Esperienza con Smart Home
        • MATERIA
        • Control4
        Barra di controllo gaming
        Game Bar 2.0

      • Applicazioni multimediali

        Formati di riproduzione dei video
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formati di riproduzione della musica
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Supporto formati sottotitoli
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formati di riproduzione delle immagini
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Audio

        Audio
        Canale 2.0
        Potenza in uscita (RMS)
        20 W
        Configurazione degli altoparlanti
        2 altoparlanti full range da 10 W
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Funzioni audio avanzate
        • Modalità AVL
        • Bassi migliorati
        • Dolby Media Intelligence
        • Intrattenimento
        • Equalizzatore
        • Profilo uditivo
        • Modalità notte
        • Calibrazione della stanza
        • Personale
        • Potenziamento vocale
        Caratteristiche delle cuffie
        Dolby Atmos per cuffie
        Motore audio
        IntelliSound
        Altoparlante principale
        Full Range Bass Reflex (FR01A)

      • Connettività

        Numero di collegamenti HDMI
        3
        Funzioni HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Riproduzione One Touch
        • Pass-through telecomando
        • Controllo audio del sistema
        • Standby del sistema
        Numero di USB
        2
        Connessione wireless
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.2
        HDCP 2.3
        Sì su tutti gli HDMI
        HDMI ARC
        Sì su HDMI1
        Funzionalità HDMI 2.1
        • eARC su HDMI 1
        • eARC/ VRR/ ALLM supportati
        EasyLink 2.0
        • Impostazione esterna tramite interfaccia utente TV
        • HDMI-CEC per TV/SB Philips

      • Funzioni video HDMI supportate

        Giochi
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatibile con HDR10+

      • Scheda energetica UE

        Numeri di registrazione EPREL
        2227168
        Classe energetica per SDR
        F
        Consumo energetico in modalità acceso per SDR
        50  kWh/1000h
        Classe energetica per HDR
        G
        Consumo energetico in modalità acceso per HDR
        80  kWh/1000h
        Consumo energetico in modalità off
        nd
        Modalità standby in rete
        2.0  W
        Tecnologia dei pannelli
        LCD QLED

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        AC 100-240 V 50/60 Hz
        Consumo energetico in standby
        inferiore a 0,5 W
        Funzionalità di risparmio energetico
        • Timer per spegnimento automatico
        • Sensore luminoso
        • Modalità Eco
        • Picture mute (per la radio)

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • 2 batterie AAA
        • Brochure legale e per la sicurezza
        • Telecomando
        • Piedistallo da tavolo
        • Cavo alimentazione
        • Guida rapida

      • Design

        Colori del TV
        Cornice nera opaca
        Design del piedistallo
        Piedistallo ad arco in metallo nero

      • Dimensioni

        Distanza tra i 2 piedistalli
        756 mm  mm
        Compatibile con montaggio a parete
        200 x 100 mm
        TV senza piedistallo (L x A x P)
        958 x 563 x 87 mm
        TV con piedistallo (L x A x P)
        958 x 625 x 243 mm
        Confezione in cartone (L x A x P)
        1045 x 650 x 133 mm
        Peso del TV senza piedistallo
        6,76 kg
        Peso del TV con piedistallo
        7,08 kg
        Peso incluso imballaggio
        9,8 kg

      • Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
      • Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
      • La disponibilità delle applicazioni per lo Smart TV varia a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv
      • L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp
      • La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
      • È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito https://www.netflix.com
      • Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.
      • Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.
      • La disponibilità dei servizi di controllo vocale varia a seconda del Paese e della lingua. Per informazioni aggiornate, contatta l'assistenza clienti.
      • Apple, AirPlay e Apple Home sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e aree geografiche.
