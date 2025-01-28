Preparati alla brillantezza dei colori in QLED 4K. Tutta la magia di Ambilight. Dolby Atmos con un audio 3D simile a quello del cinema. E grazie a Titan OS, che ti consente di guardare tutto ciò che ami, questo TV non solo arricchisce i tuoi momenti speciali, ma offre anche una migliore esperienza visiva.
Innovativo. Coinvolgente. Incredibile.
TV Ambilight da 108 cm (43")
QLED 4K
Pixel Precise Ultra HD
Dolby Atmos
Non tutti i TV sono uguali, alcuni sono TV Ambilight!
Grazie alle luci LED integrate che reagiscono a ogni scena, Ambilight ti avvolge in un'aura di luce colorata. Film, sport, video musicali e giochi si espandono oltre lo schermo per farti vivere ogni emozione al massimo. Una volta provato, non vorrai mai più farne a meno.
QLED 4K per una esperienza di visione eccezionale e una qualità dei colori Quantum Dot
Colori vivaci. Scene ultra nitide. Immagini incredibilmente perfette. Grazie alla tecnologia 4K (UHD), questo TV Ambilight si adatta a tutti i formati HDR. Nei momenti avvincenti, che sia al buio o alla luce, in riproduzione o in streaming, noterai ogni minimo dettaglio, scena per scena.
Pixel ultra precisi per cogliere ogni dettaglio
Con 8 milioni di pixel che lavorano in stretta armonia, la visione in 4K è impareggiabile. Immagini più nitide e definite, scene più dettagliate e realistiche: niente cattura il momento in modo più veritiero di questo TV Ambilight Philips.
Dolby Atmos per un audio simile a quello del cinema
Tieniti forte! Dolby Atmos riproduce l'audio esattamente come immaginato dal regista. Ogni momento ti immerge ancora più a fondo nella scena. Che si tratti di film, serie, sport o giochi, lasciati trasportare nell'azione.
DTS:X per un'esperienza audio 3D coinvolgente
DTS:X fa la differenza, con un audio così realistico da riuscire a sentirne le vibrazioni. Grazie alla tecnologia audio 3D che aggiunge un'altra dimensione, il tuo soggiorno diventa una vera sala da concerto.
Contenuti a portata di mano con Titan OS
Tramite la piattaforma Titan OS dello Smart TV Philips, troverai tutti i tuoi contenuti preferiti in un attimo. Dai grandi sequel alle serie, dai documentari alle fiction, potrai guardare tutto ciò che desideri semplicemente premendo un pulsante. Per qualunque contenuto, troverai tutte le migliori app di streaming a portata di mano.
Connettiti con facilità alla tua rete domestica intelligente
La compatibilità con Matter Smart Home consente una perfetta integrazione con la rete domestica intelligente esistente. Per controllare il TV dall'app Matter Smart Home o con i servizi di controllo vocale basta premere il pulsante sul telecomando e parlare. Abbassa le luci. Regola il termostato. Accendi il TV Ambilight Philips. Un unico comando per tutto. Il TV è compatibile con gli altoparlanti smart di Google e Apple AirPlay.
Scegli le dimensioni che preferisci
Da uno schermo piccolo di 43 pollici a un sorprendente TV di 85 pollici, e tanto altro, scegli l'apparecchio giusto da integrare all'ambiente da un'ampia gamma. Con sei diverse dimensioni tra cui scegliere, troverai il TV perfetto per la tua casa.
Massima chiarezza a ogni parola con Vocal Boost
Ascolta ogni parola con maggiore precisione. La funzione Vocal Boost consente all'ascoltatore di alzare o abbassare il volume di dialogo senza alcun effetto sul suono in sottofondo. In questo modo non perderai neanche una frase.
Connettività a prova di gaming
HDMI 2.1 e VRR ti consentono di ottenere il meglio dalla tua console, con un'azione di gioco veloce e una grafica fluida. Mentre l'impostazione a bassa latenza si attiva automaticamente all'accensione della console, per sessioni di gioco di alto livello.
Design europeo
Piedistallo laterale, cornice sottile ed elegante, eccezionale TV QLED: questo è il vero design europeo. Imposta Ambilight in modalità lounge per proiettare colori meravigliosi sulle pareti, anche mentre il TV è in standby. Inoltre, il telecomando è realizzato in plastica riciclata, la confezione è in cartone riciclato certificato FSC e gli inserti interni sono stampati su carta riciclata.
