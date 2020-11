Xenon X-tremeVision plus: per prestazioni visive superiori

Le lampadine Xenon X-tremeVision plus sono progettate secondo la tecnologia Xenon Philips, per garantire le prestazioni migliori. Con un fascio più esteso e con visibilità fino a 150% in più, le lampadine X-tremeVision plus ti aiutano a individuare gli ostacoli in anticipo, consentendoti di reagire in tempo. La visione periferica ottimizzata ti offre una maggiore visibilità su eventuali pericoli ai lati della strada, come pedoni o incroci imminenti. Illuminando al meglio dossi, curve e situazioni pericolose in strada, queste lampadine per fari soddisfano gli automobilisti più esigenti e si adattano alle condizioni di strada più impegnative.