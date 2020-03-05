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Fuori produzione
40PFH4100/88
TV LED sottile Full HD
Il TV per oggi e per domani: TV LED sottile Philips serie 4100 Full HD con Digital Crystal Clear. Scopri immagini nitide, un audio chiaro e tutte le funzioni di cui hai bisogno come porte USB e HDMI extra per sfruttare il tuo TV a casa.
102 cm (40")
TV LED Full HD
DVB-T/C
Un televisore dalle linee moderne e raffinate merita un supporto che lo metta in evidenza. Per questo i designer dei TV Philips hanno creato questo esclusivo piedistallo aperto che si integra alla perfezione nell'ambiente della tua casa.
I TV tradizionali sono dotati di una cornice simile a quella di un quadro. La nostra cornice è moderna e ultra sottile, per farti ammirare un'immagine più ampia.
Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.
3.3
su 5
3
Recensioni
Gek alone
05/03/2020
Italia
eccezionale
economica rapida e potente. design minimale tanti ingressi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PFH4100 TV LED sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PFH4100 TV LED sottile Full HD
Maurizio 75
03/08/2025
Italia
Durata prodotto
Celo' da ormai 10 anni ha un po di immagini ghosth e' sempre stato lento all'accensione ,ma nel gaming non so perche si comporta discretamente ,non so quanti imputlag abbia ma per il prezzo che lo pagai va piu che bene ,si non e' piu supportato peccato se ci fosse un sofhware che velocizzi un po dal lato hardware non farebbe male non mi lamento Grazie Philips.
Pro
ottima durata
Contro
molto lento all'accenzione
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 40PFH4100 TV LED sottile Full HD
Data di utilizzo 2023-08-03
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 40PFH4100 TV LED sottile Full HD
Data di utilizzo 2023-08-03
gobbo4ever
28/11/2015
Italia
Compratore verificato
prodotto deludente
Attratto dall'offerta del negozio e dal marchio mi sono convinto ad acquistare un Philips e non uno dei due marchi più in voga del momento. Me ne sono pentito immediatamente. Nulla da ridire su design ma prestazioni degne di televisore a valvole!!! Accensione che richiede parecchi secondi per l'avvio. Spesso sono costretto a staccare il cavo di alimentazione perché va in bambola e non si accende. Passaggio da un canale all'altro che richiede una infinita` di secondi. Menu poco intuitivo e macchinoso per l'esecuzione delle funzioni. Tra le pochissime note positive la definizione delle immagini. Estremamente deluso. Non ho avuto tempo e modo altrimenti l'avrei riportato al rivenditore nei tempi previsti per la restituzione.
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 40PFH4100 TV LED sottile Full HD
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.