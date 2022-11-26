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Fuori produzione

LEDAndroid TV LED HD

39PHS6707/12

3.3

| (6) Recensioni

Perfetto per qualsiasi ambiente. Aspetto straordinario.

Cerchi la TV migliore per un appartamento o una stanza di dimensioni ridotte? Questo TV Philips da 39 pollici è perfetto per qualsiasi ambiente. Offre immagini e audio nitidi. Android TV Philips, semplicemente smart.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

Android TV LED HD

Perfetto per qualsiasi ambiente. Aspetto straordinario.

  • 98 cm (39")

  • Audio Dolby Atmos

  • Android TV

Immagini vivaci. TV LED HD Philips.

Innamorati di tutto ciò che guardi con un TV LED HD Philips. Il processore del televisore ottimizza la qualità dell'immagine per offrire immagini nitide, colori brillanti e movimenti fluidi. Otterrai sempre un'esperienza di visione straordinaria.

Compatibile con le soundbar dotate di Dolby Atmos

Compatibile con le soundbar dotate di Dolby Atmos

Effetti più intensi per tutto ciò che guardi. Questo Android TV Philips è compatibile con le soundbar dotate di Dolby Atmos, che riproducono l'altezza e la profondità del suono. Potrai ascoltare un audio surround virtuale tridimensionale che si diffonde sopra e intorno a te.

Semplicemente smart. TV Android.

Semplicemente smart. TV Android.

Il tuo TV Philips Android ti offre i contenuti che desideri, quando vuoi. Puoi personalizzare la schermata principale per visualizzare le tue app preferite, semplificando la riproduzione in streaming dei film e dei programmi che ami, oppure riprenderli da dove hai lasciato.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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3.3

su 5

6

Recensioni

26/11/2022

Italia

Italia

Philips 6700 39 pollici

Buon rapporto qualità prezzo. Chi si accontenta gode.

Pro

Tutto ok

Contro

Nulla

Questa revisione è stata effettuata per LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Data di utilizzo 2022-10-26

Questa revisione è stata effettuata per LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Data di utilizzo 2022-10-26

14/12/2022

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Das TV-Gerät hat ein sehr gutes Bild und Ton.

Das Gerät hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Pro

Guter Fernseher

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per LED 39PHS6707 HD LED Android TV

Data di utilizzo 2022-11-14

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per LED 39PHS6707 HD LED Android TV

Data di utilizzo 2022-11-14

19/12/2022

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Bild wie immer Klasse- aber der Ton fällt deutlich

Was Bild und technische Ausstattung betrifft, lässt dieser Fernseher keine Wünsche offen. Der große Mangel an diesem ist der Ton. Leider klingt dieser sehr blechern. Auch fehlen notwendige Einstellungen um diesenMangel zu be beheben. Vor allem die vorgefertigten Presets bieten keine Lösung. Für dieses Problem. Bitte bei einem Firmware Update lösen!

Pro

Bild und Aisstattung

Contro

Ton

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per LED 39PHS6707 HD LED Android TV

Data di utilizzo 2022-11-19

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per LED 39PHS6707 HD LED Android TV

Data di utilizzo 2022-11-19

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  3. L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.

  5. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.

  6. Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.

  7. È richiesto l'abbonamento a Disney+. Soggetto ai termini riportati all'indirizzo https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney e tutte le sue affiliate. Disney+ è disponibile in lingue e paesi selezionati.

  8. Assistente Google è disponibile sui TV Philips Android con sistema operativo Android O (8) o versioni successive, in lingue e paesi selezionati.

  9. È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visitare il sito https://www.netflix.com