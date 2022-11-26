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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
39PHS6707/12
Perfetto per qualsiasi ambiente. Aspetto straordinario.
Cerchi la TV migliore per un appartamento o una stanza di dimensioni ridotte? Questo TV Philips da 39 pollici è perfetto per qualsiasi ambiente. Offre immagini e audio nitidi. Android TV Philips, semplicemente smart.
98 cm (39")
Audio Dolby Atmos
Android TV
Innamorati di tutto ciò che guardi con un TV LED HD Philips. Il processore del televisore ottimizza la qualità dell'immagine per offrire immagini nitide, colori brillanti e movimenti fluidi. Otterrai sempre un'esperienza di visione straordinaria.
Effetti più intensi per tutto ciò che guardi. Questo Android TV Philips è compatibile con le soundbar dotate di Dolby Atmos, che riproducono l'altezza e la profondità del suono. Potrai ascoltare un audio surround virtuale tridimensionale che si diffonde sopra e intorno a te.
Il tuo TV Philips Android ti offre i contenuti che desideri, quando vuoi. Puoi personalizzare la schermata principale per visualizzare le tue app preferite, semplificando la riproduzione in streaming dei film e dei programmi che ami, oppure riprenderli da dove hai lasciato.
3.3
su 5
6
Recensioni
Isolano
26/11/2022
Italia
Philips 6700 39 pollici
Buon rapporto qualità prezzo. Chi si accontenta gode.
Pro
Tutto ok
Contro
Nulla
Questa revisione è stata effettuata per LED 39PHS6707 Android TV LED HD
Data di utilizzo 2022-10-26
Questa revisione è stata effettuata per LED 39PHS6707 Android TV LED HD
Data di utilizzo 2022-10-26
Macher179
14/12/2022
Deutschland
Compratore verificato
Das TV-Gerät hat ein sehr gutes Bild und Ton.
Das Gerät hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Pro
Guter Fernseher
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per LED 39PHS6707 HD LED Android TV
Data di utilizzo 2022-11-14
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per LED 39PHS6707 HD LED Android TV
Data di utilizzo 2022-11-14
Ilg.ing
19/12/2022
Deutschland
Compratore verificato
Bild wie immer Klasse- aber der Ton fällt deutlich
Was Bild und technische Ausstattung betrifft, lässt dieser Fernseher keine Wünsche offen. Der große Mangel an diesem ist der Ton. Leider klingt dieser sehr blechern. Auch fehlen notwendige Einstellungen um diesenMangel zu be beheben. Vor allem die vorgefertigten Presets bieten keine Lösung. Für dieses Problem. Bitte bei einem Firmware Update lösen!
Pro
Bild und Aisstattung
Contro
Ton
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per LED 39PHS6707 HD LED Android TV
Data di utilizzo 2022-11-19
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per LED 39PHS6707 HD LED Android TV
Data di utilizzo 2022-11-19
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
È richiesto l'abbonamento a Disney+. Soggetto ai termini riportati all'indirizzo https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney e tutte le sue affiliate. Disney+ è disponibile in lingue e paesi selezionati.
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È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visitare il sito https://www.netflix.com