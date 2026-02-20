Termini di ricerca

      Energy Label Europe F
      Per ulteriori informazioni, scarica l' Etichetta energetica (PDF 902.0KB)

      LED TV Full HD

      32PQS6901/12

      Super compatto!

      Schermo compatto. Budget conveniente. Qualità audio e video davvero eccezionale. Tutta la magia di Ambilight in grado di espandersi ben oltre lo schermo e i contenuti Smart TV che più ami in Full HD. Goditi un'esperienza visiva più intensa e coinvolgente a casa o in viaggio.

      Super compatto!

      • 80 cm (32")
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Piccolo, intelligente e versatile

      Piccolo, intelligente e versatile

      Con un elegante piedistallo e la cornice sottile, questo smart TV si adatta perfettamente anche agli ambienti più piccoli. Grazie al suo design attentamente studiato, questo televisore si integra con armonia ovunque.

      Non tutti i TV sono uguali, alcuni sono TV Ambilight!

      Non tutti i TV sono uguali, alcuni sono TV Ambilight!

      Grazie alle luci LED integrate che reagiscono a ogni scena, Ambilight ti avvolge in un'aura di luce colorata. Film, sport, video musicali e giochi si espandono oltre lo schermo per farti vivere ogni emozione al massimo. Una volta provato, non vorrai mai più farne a meno.

      FHD ottimizzato con colore Quantum Dot

      FHD ottimizzato con colore Quantum Dot

      Colori vivaci. Dettagli nitidi. Si tratta della brillantezza del colore Quantum Dot. In tutti i momenti più avvincenti, al buio o alla luce, in riproduzione o in streaming, noterai ogni minimo dettaglio, scena per scena.

      Definizione e dettagli con Pixel Plus Full HD.

      Definizione e dettagli con Pixel Plus Full HD.

      Definizione dell'immagine Pixel Plus. Dettagli definiti per gli schermi più piccoli. Con una definizione in Full HD e una brillantezza incredibile, questo compatto TV QLED dimostra che anche i dettagli più piccoli fanno la differenza.

      Colore e contrasto con HDR10 e HLG

      Colore e contrasto con HDR10 e HLG

      Colori più luminosi. Tonalità vivaci. Dalle scene più buie alla luce più brillante, la chiarezza è tutto. In questo dispositivo si combinano una gamma dinamica straordinariamente alta con colore e contrasto più chiari.

      Dolby Audio per un sound chiaro e nitido

      Dolby Audio per un sound chiaro e nitido

      Ascolta. Senti ogni singolo momento. Grazie al cristallino Dolby Audio. Dai dialoghi alle scene di ballo, dalle azioni degli action movie alle meravigliose immagini della natura, il suono è sempre incredibilmente chiaro.

      Contenuti facili da trovare con Titan OS

      Contenuti facili da trovare con Titan OS

      Tramite la piattaforma Titan OS dello Smart TV Philips, troverai tutti i tuoi contenuti preferiti in un attimo. Dai grandi sequel alle serie, dai documentari alle fiction, potrai guardare tutto ciò che desideri semplicemente premendo un pulsante. Per qualunque contenuto, troverai tutte le migliori app di streaming a portata di mano.

      Collegati facilmente alle reti domestiche smart

      Collegati facilmente alle reti domestiche smart

      La compatibilità con Matter Smart Home permette di controllare il TV tramite l'app Matter Smart Home o i comandi vocali con i dispositivi compatibili con Alexa oppure utilizzando gli altoparlanti smart di Google. Così puoi usare la voce per trovare film o spettacoli, ricevere consigli e molto altro ancora.

      Design europeo ecocompatibile

      Design europeo ecocompatibile

      La sostenibilità incontra lo stile. Questo TV dal design accattivante è stato progettato pensando al pianeta, dal telecomando realizzato in plastica riciclata alla confezione certificata FSC e gli inserti stampati su carta riciclata. La modalità Eco consente di ridurre il consumo energetico per tutti i contenuti e le impostazioni con un solo tocco.

      Specifiche tecniche

      • Ambilight

        Funzioni Ambilight
        • Modalità di gioco
        • Adattabile al colore della parete
        • Ambilight Music
        • Modalità luminosa Lounge
        • Animazione Ambilight FTI
        • Sveglia alba
        • AmbiSleep
        Versione Ambilight
        3 lati

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (pollici)
        32  pollici
        Dim. diagonale schermo (metrico)
        80  cm
        Display
        QLED Full HD
        Risoluzione del display
        1920 x 1080
        Frequenza di aggiornamento nativa
        60  Hz
        Picture engine
        Pixel Plus HD
        Miglioramento dell'immagine
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Gioco
        • Home Cinema
        • Monitor
        • Personale
        • Super Resolution
        • Contrasto dinamico

      • Risoluzione del display

        Frequenza di aggiornamento della risoluzione
        576p - 50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        TV digitale
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicazione forza segnale
        Televideo
        1000 pagine Hypertext
        Supporto HEVC

      • Smart TV

        Applicazioni Smart TV*
        • Netflix*
        • HBO
        • App NFT*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • Canale TITAN
        OS
        SISTEMA OPERATIVO TITAN
        Capacità memoria (Flash)*
        8 GB

      • Funzioni Smart TV

        TV interattiva
        HbbTV
        Assistente vocale*
        • Compatibile con Alexa
        • Compatibile con Google Home
        Esperienza con Smart Home
        • MATERIA
        • Control4
        Supporto TTS

      • Applicazioni multimediali

        Formati di riproduzione dei video
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formati di riproduzione della musica
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Supporto formati sottotitoli
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formati di riproduzione delle immagini
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Audio

        Audio
        Canale 2.0
        Potenza in uscita (RMS)
        12 W
        Configurazione degli altoparlanti
        2 altoparlanti full range da 6 W
        Motore audio
        Motore audio di base
        Altoparlante principale
        Full Range Bass Reflex (FR01A)

      • Connettività

        Numero di collegamenti HDMI
        3
        Funzioni HDMI
        • 1080i, 1080p (supporto HDCP)
        • Audio Return Channel (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Pass-through telecomando
        • Controllo audio del sistema
        • Standby del sistema
        • Riproduzione One Touch
        Numero di USB
        2
        Connessione wireless
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, Single band
        HDCP 2.3
        Sì su tutti gli HDMI
        HDMI ARC
        Sì su HDMI1
        EasyLink 2.0
        • Impostazione esterna tramite interfaccia utente TV
        • HDMI-CEC per TV/SB Philips

      • Funzioni video HDMI supportate

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Scheda energetica UE

        Classe energetica per SDR
        E
        Classe energetica per HDR
        F
        Modalità standby in rete
        2,0  W
        Tecnologia dei pannelli
        LCD LED

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
        Consumo energetico in standby
        inferiore a 0,5 W
        Funzionalità di risparmio energetico
        • Timer per spegnimento automatico
        • Picture mute (per la radio)
        • Modalità Eco
        • Sensore luminoso

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • 2 batterie AAA
        • Cavo alimentazione
        • Telecomando
        • Piedistallo da tavolo
        • Guida rapida
        • Foglio con informazioni legali e di sicurezza

      • Design

        Colori del TV
        Cornice bassa in plastica nera
        Design del piedistallo
        Barra color antracite in plastica

      • Dimensioni

        Distanza tra i 2 piedistalli
        635  mm
        Compatibile con montaggio a parete
        100 x 200 mm
        TV senza piedistallo (L x A x P)
        718,4 x 419 x 61,1 mm
        TV con piedistallo (L x A x P)
        718,4 x 446,5 x 197 mm
        Peso del TV senza piedistallo
        3,38 kg
        Peso del TV con piedistallo
        3,45 kg

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      • Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
      • Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
      • La disponibilità delle applicazioni per lo Smart TV varia a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
      • L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
      • La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
      • È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito https://www.netflix.com
      • Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.
      • Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.
      • La disponibilità dei servizi di controllo vocale varia a seconda del Paese e della lingua. Per informazioni aggiornate, contatta l'assistenza clienti.
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

