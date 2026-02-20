Schermo compatto. Budget conveniente. Qualità audio e video davvero eccezionale. Tutta la magia di Ambilight in grado di espandersi ben oltre lo schermo e i contenuti Smart TV che più ami in Full HD. Goditi un'esperienza visiva più intensa e coinvolgente a casa o in viaggio.
LED
TV Full HD
Super compatto!
80 cm (32")
Ambilight
Pixel Plus HD
HDR 10
Piccolo, intelligente e versatile
Con un elegante piedistallo e la cornice sottile, questo smart TV si adatta perfettamente anche agli ambienti più piccoli. Grazie al suo design attentamente studiato, questo televisore si integra con armonia ovunque.
Non tutti i TV sono uguali, alcuni sono TV Ambilight!
Grazie alle luci LED integrate che reagiscono a ogni scena, Ambilight ti avvolge in un'aura di luce colorata. Film, sport, video musicali e giochi si espandono oltre lo schermo per farti vivere ogni emozione al massimo. Una volta provato, non vorrai mai più farne a meno.
FHD ottimizzato con colore Quantum Dot
Colori vivaci. Dettagli nitidi. Si tratta della brillantezza del colore Quantum Dot. In tutti i momenti più avvincenti, al buio o alla luce, in riproduzione o in streaming, noterai ogni minimo dettaglio, scena per scena.
Definizione e dettagli con Pixel Plus Full HD.
Definizione dell'immagine Pixel Plus. Dettagli definiti per gli schermi più piccoli. Con una definizione in Full HD e una brillantezza incredibile, questo compatto TV QLED dimostra che anche i dettagli più piccoli fanno la differenza.
Colore e contrasto con HDR10 e HLG
Colori più luminosi. Tonalità vivaci. Dalle scene più buie alla luce più brillante, la chiarezza è tutto. In questo dispositivo si combinano una gamma dinamica straordinariamente alta con colore e contrasto più chiari.
Dolby Audio per un sound chiaro e nitido
Ascolta. Senti ogni singolo momento. Grazie al cristallino Dolby Audio. Dai dialoghi alle scene di ballo, dalle azioni degli action movie alle meravigliose immagini della natura, il suono è sempre incredibilmente chiaro.
Contenuti facili da trovare con Titan OS
Tramite la piattaforma Titan OS dello Smart TV Philips, troverai tutti i tuoi contenuti preferiti in un attimo. Dai grandi sequel alle serie, dai documentari alle fiction, potrai guardare tutto ciò che desideri semplicemente premendo un pulsante. Per qualunque contenuto, troverai tutte le migliori app di streaming a portata di mano.
Collegati facilmente alle reti domestiche smart
La compatibilità con Matter Smart Home permette di controllare il TV tramite l'app Matter Smart Home o i comandi vocali con i dispositivi compatibili con Alexa oppure utilizzando gli altoparlanti smart di Google. Così puoi usare la voce per trovare film o spettacoli, ricevere consigli e molto altro ancora.
Design europeo ecocompatibile
La sostenibilità incontra lo stile. Questo TV dal design accattivante è stato progettato pensando al pianeta, dal telecomando realizzato in plastica riciclata alla confezione certificata FSC e gli inserti stampati su carta riciclata. La modalità Eco consente di ridurre il consumo energetico per tutti i contenuti e le impostazioni con un solo tocco.
Specifiche tecniche
Ambilight
Funzioni Ambilight
Modalità di gioco
Adattabile al colore della parete
Ambilight Music
Modalità luminosa Lounge
Animazione Ambilight FTI
Sveglia alba
AmbiSleep
Versione Ambilight
3 lati
Immagine/Display
Dim. diagonale schermo (pollici)
32
pollici
Dim. diagonale schermo (metrico)
80
cm
Display
QLED Full HD
Risoluzione del display
1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento nativa
60
Hz
Picture engine
Pixel Plus HD
Miglioramento dell'immagine
Crystal Clear
ECO
Gioco
Home Cinema
Monitor
Personale
Super Resolution
Contrasto dinamico
Risoluzione del display
Frequenza di aggiornamento della risoluzione
576p - 50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
La disponibilità delle applicazioni per lo Smart TV varia a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito https://www.netflix.com
Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.
Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.
La disponibilità dei servizi di controllo vocale varia a seconda del Paese e della lingua. Per informazioni aggiornate, contatta l'assistenza clienti.