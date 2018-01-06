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Fuori produzione
TV LED ultra sottile Full HD
Design accattivante e altissima qualità: il TV Philips 4100 con Digital Crystal Clear offre immagini in qualità Full HD, contrasto elevato e una riproduzione dell'audio nitida. Prova l'esperienza dell'intrattenimento senza sforzi grazie a questo modello semplice da utilizzare.
80 cm (32")
TV LED Full HD
DVB-T/T2/C
La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo HDMI che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.
Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.
4.2
su 5
11
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
CloudStrifeTM
06/01/2018
Italia
Ottimo televisore
Bellissima qualita si vede davvero bene audio ottimo e montaggio semplice inoltre 32 pollici Full HD.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 49PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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blade67
30/08/2017
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Immagini nitide e facilità di uso. Il design è all'avanguardia. Il telecomando è ergonomico ed intuitivo. La qualità audio è allineata a quella degli apparecchi di fascia maggiore. Sono molto soddisfatto dell'acquisto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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GiuseppeBovino
29/07/2017
Italia
Philips 4100 series TV LED ultra sottile Full HD 32PFT4132 TV LED Full HD DVB-T/T2/C da 80 cm (32") con Digital Crystal Clear
Ottimo televisore, lo consiglio a tutti per le sue elevate prestazioni rispetto al prezzo normale di vendita!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.