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Fuori produzione

4100 seriesTV LED ultra sottile Full HD

32PFT4132/12

4.2

| (11) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto

TV LED ultra sottile Full HD

Design accattivante e altissima qualità: il TV Philips 4100 con Digital Crystal Clear offre immagini in qualità Full HD, contrasto elevato e una riproduzione dell'audio nitida. Prova l'esperienza dell'intrattenimento senza sforzi grazie a questo modello semplice da utilizzare.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Digital Crystal Clear

TV LED ultra sottile Full HD

  • 80 cm (32")

  • TV LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

TV LED Full HD: immagini LED brillanti con un incredibile contrasto

La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Due ingressi HDMI ed EasyLink per connettività integrata

Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo HDMI che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

USB per la riproduzione di file multimediali

USB per la riproduzione di file multimediali

Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

11

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

06/01/2018

Italia

Italia

Ottimo televisore

Bellissima qualita si vede davvero bene audio ottimo e montaggio semplice inoltre 32 pollici Full HD.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 49PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

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30/08/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Immagini nitide e facilità di uso. Il design è all'avanguardia. Il telecomando è ergonomico ed intuitivo. La qualità audio è allineata a quella degli apparecchi di fascia maggiore. Sono molto soddisfatto dell'acquisto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD

29/07/2017

Italia

Italia

Philips 4100 series TV LED ultra sottile Full HD 32PFT4132 TV LED Full HD DVB-T/T2/C da 80 cm (32") con Digital Crystal Clear

Ottimo televisore, lo consiglio a tutti per le sue elevate prestazioni rispetto al prezzo normale di vendita!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  5. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.