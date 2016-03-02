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Fuori produzione

Monitor LCD con Ultra Wide-Color

276E7QDSW/00

3.9
| (17) Recensioni
Colori vividi e naturali
Il luminoso e ampio display con Ultra Wide-Color riproduce colori incredibilmente realistici in un design davvero elegante, per un look leggero e originale sia a casa, sia in ufficio.
Vedi tutti i vantaggi

in un design elegante

Colori vividi e naturali

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.

Tecnologia LED PLS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED PLS per immagini ampie e colori precisi

I display PLS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178º, rendendo possibile la visione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display PLS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

17

Recensioni

3

02/03/2016

Italia

Italia

facile

una settimana che utilizzo questo monitor ,facile installazione e bello da vederlo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Sì, consiglio questo prodotto

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03/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent picture quality, great response times

I purchased this monitor to replace a damaged monitor - roughly the same size - HOWEVER, the excellent colour reproduction makes it an ideal monitor to view and edit semi-pro photos such as those taken on the leading digital SLR cameras. The toggle at the rear of the screen is easy to master and the 3rd party software that the monitor ships with, when updated via the internet. provides for a lot of additional benefits. All in All I find this monitor the best I've ever had and competitively priced. Philips provide a wealth of information on their site which helps the user experience.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color

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21/10/2021

España

España

Muy satisfecha

Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

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Esclusioni di responsabilità

  1. Questo display Philips possiede certificazione MHL. Tuttavia, qualora il tuo dispositivo MHL non si collegasse o non funzionasse correttamente, controlla le domande più frequenti relative al tuo dispositivo MHL oppure contatta direttamente il venditore. È possibile che il produttore del tuo dispositivo MHL richieda di acquistare un cavo MHL specifico della stessa marca o un adattatore

  2. Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.

  3. Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL

  4. Per un elenco completo di prodotti compatibili MHL consultare il sito www.mhlconsortiun.org

  5. I cavi HDMI variano a seconda della regione e dei modelli.

  6. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,9%