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Fuori produzione
276E7QDSW/00
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.
I display PLS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178º, rendendo possibile la visione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display PLS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
3.9
su 5
17
Recensioni
dawten
02/03/2016
Italia
facile
una settimana che utilizzo questo monitor ,facile installazione e bello da vederlo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Sì, consiglio questo prodotto
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cpuprd
03/01/2018
United Kingdom
Excellent picture quality, great response times
I purchased this monitor to replace a damaged monitor - roughly the same size - HOWEVER, the excellent colour reproduction makes it an ideal monitor to view and edit semi-pro photos such as those taken on the leading digital SLR cameras. The toggle at the rear of the screen is easy to master and the 3rd party software that the monitor ships with, when updated via the internet. provides for a lot of additional benefits. All in All I find this monitor the best I've ever had and competitively priced. Philips provide a wealth of information on their site which helps the user experience.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color
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Maia7
21/10/2021
España
Muy satisfecha
Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo
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Questa revisione è stata effettuata per 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
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Questo display Philips possiede certificazione MHL. Tuttavia, qualora il tuo dispositivo MHL non si collegasse o non funzionasse correttamente, controlla le domande più frequenti relative al tuo dispositivo MHL oppure contatta direttamente il venditore. È possibile che il produttore del tuo dispositivo MHL richieda di acquistare un cavo MHL specifico della stessa marca o un adattatore
Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.
Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL
Per un elenco completo di prodotti compatibili MHL consultare il sito www.mhlconsortiun.org
I cavi HDMI variano a seconda della regione e dei modelli.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,9%