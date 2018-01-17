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Fuori produzione
V Line
27" (68,6 cm)
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.
3.9
su 5
9
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
cpsdaa
17/01/2018
Italia
La qualità del video è eccellente
L'ho scelto confrontandolo con monitor delle stesse dimensioni e delle migliori marche. La qualità dei colori, il nero in particolare, la profondità del quadro, la nitidezza del particolare mi hanno fatto scegliere Philips. Sono molto soddisfatto
Questa revisione è stata effettuata per 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite
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Tinoc
27/05/2016
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Prodotto ottimo dalle prestazioni eccelenti conforme alle aspettative tecniche già valutate per l'acquisto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite
Sì, consiglio questo prodotto
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do66
22/12/2015
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto
qualità ottima, colori molto nitidi , contento di averlo acquistato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite
Sì, consiglio questo prodotto
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