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Fuori produzione
272B8QJEB/01
Immagini cristalline
Svolgi al meglio il tuo lavoro con il monitor Quad HD Philips da 27". L'immagine cristallina del Quad HD mette a tua disposizione spazio e definizione per una perfetta visualizzazione delle tue attività. Funzionalità come Flicker-free e la modalità LowBlue sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.
B-Line
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in Quad HD da 2560x1440 o 2560x1080 pixel. Utilizzando pannelli ad elevate prestazioni con alta densità di pixel e grazie alla larghezza di banda favorita da sorgenti come USB-C, Displayport e HDMI, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate, utilizzino applicazioni grafiche in 3D, o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.
Il display a 10 bit offre una grande profondità del colore con 1,074 miliardi di colori ed elaborazione interna a 12 bit per ricreare colori omogenei e naturali senza gradazione e sovrapposizioni.
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.
3.8
su 5
20
Recensioni
asathome
08/09/2020
France
Excellent écran WQHD
Excellent rapport qualité-prix pour un écran 27' 2560x1440 (QHD) Angle de vision large, réglage ample de la rotation et de la hauteur, top !
Pro
qualité-prix, 27', QHD, réglage rotation et hauteur, marque européenne
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Data di utilizzo 2020-08-08
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2020-08-08
MadSurfer
03/04/2022
Suisse
Excellent écran pour la retouche photo
Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.
Pro
Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs
Contro
Pas de connexion USB-C
Questa revisione è stata effettuata per 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Data di utilizzo 2021-04-03
Questa revisione è stata effettuata per 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Data di utilizzo 2021-04-03
Comprador comparador
05/03/2020
España
Compratore verificato
Un buen monitor para leer sin fatiga. Sin parpadeo
Le doy 5 * porque tiene una gran pantalla muy cómoda de leer sin fatiga.El soporte vertical es muy robusto y de práctico diseño que hace muy fácil y cómodo el movimiento vertical de la pantalla. Un pero: el botón on/off lo he pintado de blanco, porque en la penumbra o de espaldas a la luz, no acertaba a distinguirlo de los otros botones negros de ajuste. Buena calidad. Si el plástico fuera negro piano, sería premium.
Pro
Calidad de pantalla y robustez de construcción.
Contro
Ese botón on/off que no adivino en la penumbra. Una opción sería ponerlo en el marco superior o a un lado.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Data di utilizzo 2020-02-05
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Data di utilizzo 2020-02-05
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.