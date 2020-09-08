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Fuori produzione

Monitor LCD QHD

272B8QJEB/01

3.8

| (20) Recensioni

Immagini cristalline

Svolgi al meglio il tuo lavoro con il monitor Quad HD Philips da 27". L'immagine cristallina del Quad HD mette a tua disposizione spazio e definizione per una perfetta visualizzazione delle tue attività. Funzionalità come Flicker-free e la modalità LowBlue sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.

Vedi tutti i vantaggi

prestazioni elevate per la massima produttività

Immagini cristalline

  • B-Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in Quad HD da 2560x1440 o 2560x1080 pixel. Utilizzando pannelli ad elevate prestazioni con alta densità di pixel e grazie alla larghezza di banda favorita da sorgenti come USB-C, Displayport e HDMI, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate, utilizzino applicazioni grafiche in 3D, o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.

1,074 miliardi di colori per dettagli e sfumature omogenee di colore

1,074 miliardi di colori per dettagli e sfumature omogenee di colore

Il display a 10 bit offre una grande profondità del colore con 1,074 miliardi di colori ed elaborazione interna a 12 bit per ricreare colori omogenei e naturali senza gradazione e sovrapposizioni.

Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli visuale

Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli visuale

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

20

Recensioni

2

08/09/2020

France

France

Excellent écran WQHD

Excellent rapport qualité-prix pour un écran 27' 2560x1440 (QHD) Angle de vision large, réglage ample de la rotation et de la hauteur, top !

Pro

qualité-prix, 27', QHD, réglage rotation et hauteur, marque européenne

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Data di utilizzo 2020-08-08

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Data di utilizzo 2020-08-08

03/04/2022

Suisse

Suisse

Excellent écran pour la retouche photo

Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.

Pro

Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs

Contro

Pas de connexion USB-C

Questa revisione è stata effettuata per 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Data di utilizzo 2021-04-03

Questa revisione è stata effettuata per 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Data di utilizzo 2021-04-03

05/03/2020

España

España

Compratore verificato

Un buen monitor para leer sin fatiga. Sin parpadeo

Le doy 5 * porque tiene una gran pantalla muy cómoda de leer sin fatiga.El soporte vertical es muy robusto y de práctico diseño que hace muy fácil y cómodo el movimiento vertical de la pantalla. Un pero: el botón on/off lo he pintado de blanco, porque en la penumbra o de espaldas a la luz, no acertaba a distinguirlo de los otros botones negros de ajuste. Buena calidad. Si el plástico fuera negro piano, sería premium.

Pro

Calidad de pantalla y robustez de construcción.

Contro

Ese botón on/off que no adivino en la penumbra. Una opción sería ponerlo en el marco superior o a un lado.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Data di utilizzo 2020-02-05

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Data di utilizzo 2020-02-05

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  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.