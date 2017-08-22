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Fuori produzione
TV LED ultra sottile Full HD
Portatile e bello. Il TV Philips 4000 è stato progettato per seguirti. Grazie alla sua sagoma ultra sottile e alla cornice bianca, starà sempre bene in qualsiasi stanza.
60 cm (24")
TV LED Full HD
DVB-T/T2/C
Sappiamo che desideri un TV di piccole dimensioni, bello e funzionale e per questo il nostro team ha realizzato una cornice elegante e sofisticata di colore bianco e finiture lucide: il risultato è un design semplice e moderno che si adatta a qualsiasi tipo di arredamento per interni.
Per ammirare immagini naturali da tutte le sorgenti, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita, i film o il telegiornale oppure quando vuoi condividere un video con i tuoi amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.
La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
4.1
su 5
12
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
philipsaddict
22/08/2017
Italia
Ottimo prodotto
Ho acquistato questo prodotto appena immesso sul mercato e sono rimasta soddisfatta. E' un ottimo prodotto. Visione nitida e colori perfetti con un effetto molto reale. Inoltre è bello esteticamente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 24PFT4032 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 24PFT4032 TV LED ultra sottile Full HD
Ystävä66
08/07/2018
Suomi
Yksinkertaisen tyylikäs ja laaja katselukulma
Ostin tuttavallani sairaalaan pienelle pöydälle. Valkoisena sopii hyvin sairaalan valkoiseen miljööseen huomaamattomasti. Helppo käyttää, terävä kuva, laaja katselukulma, joten sopii hyvin vuodepotilaalle henkilökohtaiseen käyttöön.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV
Sì, consiglio questo prodotto
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kylle48
28/05/2018
Sverige
Bra funktioner
Bra produkt men ljudet är lite klent även om volymen höjs
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.