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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD con SmartImage Game

242G5DJEB/00

3.7
| (3) Recensioni
Giochi in modalità 144 Hz
Questo display Philips avanzato per il gioco riproduce lo schermo fino a 144 volte al secondo per immagini ultra perfette e nitide. La tecnologia SmartFrame ti consente di mettere in risalto parti specifiche dello schermo. Le impostazioni predefinite speciali di gioco e il telecomando Smart Keypad ti consentono di avere il massimo controllo
Vedi tutti i vantaggi

Giochi in modalità 144 Hz

  • 144 Hz

  • 24" (61 cm)

Frequenza di aggiornamento di 144Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide

Frequenza di aggiornamento di 144Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide

Vuoi un gioco intenso, competitivo. Vuoi un display che ti offra immagini nitide e senza ritardi. Questo display Philips riproduce l'immagine fino a 144 volte al secondo, ossia con una velocità 2,4 volte superiore rispetto a quella di un display standard. Una frequenza fotogrammi più bassa permette ai nemici di saltare da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi da 144Hz, potrai godere delle immagini più importanti sullo schermo che mostrano il movimento naturale del nemico, garantendoti una mira infallibile. Grazie a un input lag ultra basso e all'assenza dell'effetto schermo strappato, questo display Philips è il tuo partner di gioco perfetto

La tecnologia MHL per apprezzare il contenuto mobile sul grande schermo

La tecnologia MHL per apprezzare il contenuto mobile sul grande schermo

Mobile High Definition Link (MHL) è un'interfaccia di audio/video ad alta definizione che collega direttamente telefoni cellulari ed altri dispositivi portatili ai display ad alta definizione. Un cavo MHL opzionale consente di collegare semplicemente il tuo dispositivo portatile MHL capiente a questo grande display Philips MHL e di guardare i tuoi video HD animarsi con pieno suono digitale. Ora non solo potrai apprezzare i giochi, le foto, i film o le altre app da cellulare sul grande schermo, ma potrai ricaricare simultaneamente il tuo dispositivo portatile in modo da non rimanere mai senza alimentazione a metà strada.

Modalità di gioco SmartImage ottimizzata per i giocatori

Modalità di gioco SmartImage ottimizzata per i giocatori

Il nuovo display da gioco Philips dispone dell'accesso rapido OSD, adattato per i giocatori, offrendo opzioni multiple. La modalità "FPS" (First person shooting) migliora i temi scuri nei giochi, consentendo di vedere gli oggetti nascosti nelle zone scure. La modalità "Racing" adatta il display con il tempo di risposta più veloce, colori elevati e regolazione dell'immagine. La modalità "RTS" (Real time strategy) dispone di una speciale modalità SmartFrame che permette di evidenziare un'area specifica consentendo di regolare l'immagine e le dimensioni. I giocatori 1 e 2 ti consentono di salvare le impostazioni personali di gioco in base ai vari giochi, assicurando le migliori prestazioni.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

3

Recensioni

3
1

22/08/2013

Deutschland

Deutschland

Ein Must-Have für jeden Gamer!

Als ich das erste mal das Paket geöffnet habe dachte ich mir das der Aufbau dieses Gerätes mich aufhalten werde, doch nach genauerem hinschauen und probieren war es so simpel wie nie zuvor. Der Monitor wird einfach am Ständer eingeknippst und schon kann es losgehen!. Was mir sofort ins Auge gestochen ist sind die Fantastischen Farben die dieses Gerät ausstrahlt! Perfekte einstellung zum erststart (man kann sein Profil allerdings verändern wenn man nicht zufrieden ist und unter User 1 oder 2 Speichern). Was ich auch sehr gelungen finde sind die Optionen die man per SmartKeypad benutzen kann, zum ersten wäre damit die Menüführung die damit nicht leichter sein kann! und zum zweiten wären da die verschiedenen Optionen wie z.B der FPS Modus für den Monitor, er erhellt das ganze schwarze auf (was bei Battlefield so manchen Vorteil erschaffen hat), bei Rennspielen wird die ms angehoben! einfach toll. Zum Design gibt es zu sagen das es ganz schlicht ist und nicht wirklich was besonderes. Das tolle aber ist das man den Monitor höhenverstellen kann, seitlich bis zu 90 Grad drehen kann, und ein bissel nach vorne und nach hinten neigen kann, so ist für jeden die richtige größe Individuell einstellbar. Fazit: Wenn ihr ein guten Monitor für eure Games wollt (der Phillips 242G ist extra für Gamer) dann solltet ihr ihn sofort holen, ich bin sicher ihr werdet nicht enttäuscht sein über das Produkt.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game

15/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Good gaming monitor but....

I tried 3 monitors before writing this review and 3 all have the same problem. and 'impossible to use the smart response with the refresh set to 144Hz. when you try to activate one of the 3 speed of smart response the monitor starts to flicker for me its a firmware bug.... waiting philips to solve the problem with a firmware upgrade

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game

29/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

display port not at 120hz

Display port can not set to 120hz . Nadia GeForce GTX 680 graphics card.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game

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Esclusioni di responsabilità

  1. Questo display Philips è in grado di raggiungere una velocità di aggiornamento fino a 144 Hz solo grazie al connettore DVI a doppia uscita e DisplayPort. Accertati che la scheda grafica supporti una velocità di aggiornamento a 144 Hz ed esegui l'aggiornamento al driver più recente.

  2. Per qualsiasi domanda relativa alle prestazioni a 144 Hz, fai riferimento direttamente al venditore della scheda.

  3. Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.

  4. Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL

  5. Questo display Philips possiede certificazione MHL. Tuttavia, qualora il tuo dispositivo MHL non si collegasse o non funzionasse correttamente, controlla le domande più frequenti relative al tuo dispositivo MHL oppure contatta direttamente il venditore. È possibile che il produttore del tuo dispositivo MHL richieda di acquistare un cavo MHL specifico della stessa marca o un adattatore.