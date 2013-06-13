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Software e driver

Driver per Windows 8 - English (US)

  • versione: 242G5D
  • ZIP file, 8.8 kB
  • 13 June 2013

Driver per Windows 7 - English (US)

  • versione: 242G5D
  • ZIP file, 8.8 kB
  • 13 June 2013

Manuali e documentazione

Nota su certificazione TCO - English (US)

  • PDF file, 86.9 kB
  • 7 June 2023

Classificazione energetica

  • PDF file, 199.4 kB
  • 7 June 2023

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