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  • Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile
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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

241P4QPYKES/00

Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile
Lo schermo LED Philips AMVA con webcam facilita la collaborazione e la comunicazione, per risparmiare tempo e denaro.
Vedi tutti i vantaggi

con webcam consente di risparmiare tempo e denaro

Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile

  • P-Line

  • 24" (61 cm)

  • Display Full HD

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino all'80% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio

LED AMVA per immagini brillanti ed ampie ad elevato contrasto

LED AMVA per immagini brillanti ed ampie ad elevato contrasto

Il display LED AMVA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide anche in modalità di rotazione di 90°

Webcam per comunicare

La webcam e il microfono integrati ti consentono di vedere e comunicare con i tuoi colleghi e clienti. Questa semplice soluzione ti consente di collaborare e condividere opinioni risparmiando tempo e costi correlati ai viaggi di lavoro.

Specifiche tecniche

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