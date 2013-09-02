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Fuori produzione

Monitor LCD con retroilluminazione LED

236V4LSB/00

4.3
| (12) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto
Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci
Scopri immagini LED brillanti grazie a questo accattivante display lucido. Dotato di SmartControl Lite per una scelta perfetta!
Vedi tutti i vantaggi

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  • V Line

  • 23" (58,4 cm)

Tecnologia LED per colori vivaci

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Facile gestione delle prestazioni del display con il SmartControl Lite

SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

12

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

02/09/2013

Italia

Italia

Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.

Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

29/07/2013

France

France

Excellente qualité d'image.

Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Sì, consiglio questo prodotto

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16/04/2013

España

España

Buena calidad de imagen

La relación calidad imagen y precio es muy buena, de lo mejor en el mercado. Recomiendo este monitor y sólo le añadiría que pudiese ser regulable también en altura.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 236V4LSB Monitor LCD con retroiluminación LED

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