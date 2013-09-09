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Fuori produzione
V Line
23" (58,4 cm)
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
Ora potrai apprezzare tutte le tue applicazioni multimediali e social con un audio stereo. Questi altoparlanti integrati non solo riproducono un audio eccezionale, ma ti aiutano anche a sbarazzarti della confusione dei cavi esterni e a risparmiare spazio prezioso sulla tua scrivania.
SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
ingvitale56
09/09/2013
Italia
E' un prodotto con buon rapporto prezzo-prestazioni.
Consiglierei di acquistarlo per le sue caratteristiche performanti.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED
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