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Fuori produzione
P-Line
23" (58,4 cm)
Display Full HD
PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino all'80% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.
La webcam e il microfono integrati ti consentono di vedere e comunicare con i tuoi colleghi e clienti. Questa semplice soluzione ti consente di collaborare e condividere opinioni risparmiando tempo e costi correlati ai viaggi di lavoro.
3.8
su 5
5
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Zoks99
24/04/2016
Sverige
Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!
En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning
Hundi
26/06/2012
Deutschland
Alles passt - Design und Bedienung
Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Sì, consiglio questo prodotto
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Catz
23/04/2013
France
bon écran, logiciels fournis médiocres
Après un réglage de la luminosité, l'écran s'est montré bien adapté pour mon usage polyvalent : films, internet et bureautique, qques jeux, photo... ce sont ces caractéristiques polyvalentes ainsi que la connectique relativement complète (sauf l'HDMI), qui m'ont incitée à acheter cet écran. Pas de déception de ce côté là. Côté logiciels fournis : le driver disponible sur le CD était obsolète, et le lien fourni pour la màj non fonctionnel non plus ; le smart image n'est pas compatible avec ma carte graphique (Geforce GTX 660). Déception aussi du côté de la fonction économie d'énergie qui m'intéressait (power sensor): sa mise en route affiche une inscription au milieu de l'écran qui persiste, puis l'écran devient noir après une étape de baisse de luminosité. J'aurai aimé pouvoir régler ces différentes étapes (moins de luminosité uniquement et pas d'inscription) afin de pouvoir conserver le défilement de mon fond d'écran. Seule la sensibilité du détecteur de présence est réglable : dommage car l'idée de base était bonne.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED