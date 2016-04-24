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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD IPS, retroilluminazione LED

231P4QPYKES/00

3.8
| (5) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile
Lo schermo a LED Philips IPS con webcam facilita la collaborazione e la comunicazione, per risparmiare tempo e denaro.
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con webcam consente di risparmiare tempo e denaro

Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile

  • P-Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Display Full HD

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino all'80% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.

Webcam per comunicare

La webcam e il microfono integrati ti consentono di vedere e comunicare con i tuoi colleghi e clienti. Questa semplice soluzione ti consente di collaborare e condividere opinioni risparmiando tempo e costi correlati ai viaggi di lavoro.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

5

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

24/04/2016

Sverige

Sverige

Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!

En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

26/06/2012

Deutschland

Deutschland

Alles passt - Design und Bedienung

Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

23/04/2013

France

France

bon écran, logiciels fournis médiocres

Après un réglage de la luminosité, l'écran s'est montré bien adapté pour mon usage polyvalent : films, internet et bureautique, qques jeux, photo... ce sont ces caractéristiques polyvalentes ainsi que la connectique relativement complète (sauf l'HDMI), qui m'ont incitée à acheter cet écran. Pas de déception de ce côté là. Côté logiciels fournis : le driver disponible sur le CD était obsolète, et le lien fourni pour la màj non fonctionnel non plus ; le smart image n'est pas compatible avec ma carte graphique (Geforce GTX 660). Déception aussi du côté de la fonction économie d'énergie qui m'intéressait (power sensor): sa mise en route affiche une inscription au milieu de l'écran qui persiste, puis l'écran devient noir après une étape de baisse de luminosité. J'aurai aimé pouvoir régler ces différentes étapes (moins de luminosité uniquement et pas d'inscription) afin de pouvoir conserver le défilement de mon fond d'écran. Seule la sensibilité du détecteur de présence est réglable : dommage car l'idée de base était bonne.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

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