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Fuori produzione

4000 seriesTV LED sottile Full HD

22PFH4000/88

3

| (2) Recensioni

TV LED sottile Full HD

Tutto ciò di cui hai bisogno in un design compatto: TV LED sottile Philips serie 4000 con Digital Crystal Clear. Scopri immagini nitide, un audio chiaro e funzionalità aggiuntive come le porte USB e HDMI aggiuntive. La scelta ideale per qualsiasi stanza della tua casa.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Digital Crystal Clear

TV LED sottile Full HD

  • 56 cm (22")

  • TV LED Full HD

  • DVB-T/C

USB per la riproduzione di file multimediali

USB per la riproduzione di file multimediali

Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.

TV portatile compatto: progettato per seguire sempre il divertimento

Elegante, compatto e leggero. Il tuo piccolo schermo TV ti consente di guardare i tuoi programmi preferiti in cucina, di seguire i telegiornali mentre lavori in garage e ti mantiene aggiornato sui risultati sportivi anche durante una grigliata all'aperto. Questo TV portatile segue sempre il divertimento!

Due ingressi HDMI ed EasyLink per connettività integrata

Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo HDMI che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

2

Recensioni

5
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1

25/03/2017

Italia

Italia

PVR criptato e non si capisce il perchè, peccato

Comperato con fiducia nel marchio con la prospettiva di registrare programmi preferiti. Amara sorpresa dato che le registrazioni sono criptate e visualizzabili solo con lo stesso televisore. Che peccato! Urge una modifica software su questo! L'immagine è ottima, peccato per il PVR (funzione di videoregistrazione) che così come è non ti permette di editare e archiviare i tuoi video preferiti. Forza Philips rendi questo TV fantastico come merita! Grazie

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 22PFH4000 TV LED sottile Full HD

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09/02/2017

Italia

Italia

difficoltà di comando canali e audio

Non si riesce a cambiare il canale rapidamente, bisogna premere per più tempo il tasto del telecomando con la conseguenza che si rischia di avere il numero ripetuto. lo stesso dicasi per il volume. I numeri dei canali e del volume non hanno contrasto e si confondono con le immaggini. Solo il tasto di spegnimento della tv è rapidissimo. Peccato poteva essere un buon televisore.

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 22PFH4000 TV LED sottile Full HD

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.