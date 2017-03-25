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Fuori produzione
22PFH4000/88
TV LED sottile Full HD
Tutto ciò di cui hai bisogno in un design compatto: TV LED sottile Philips serie 4000 con Digital Crystal Clear. Scopri immagini nitide, un audio chiaro e funzionalità aggiuntive come le porte USB e HDMI aggiuntive. La scelta ideale per qualsiasi stanza della tua casa.
56 cm (22")
TV LED Full HD
DVB-T/C
Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.
Elegante, compatto e leggero. Il tuo piccolo schermo TV ti consente di guardare i tuoi programmi preferiti in cucina, di seguire i telegiornali mentre lavori in garage e ti mantiene aggiornato sui risultati sportivi anche durante una grigliata all'aperto. Questo TV portatile segue sempre il divertimento!
Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo HDMI che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.
3.0
su 5
2
Recensioni
Albino
25/03/2017
Italia
PVR criptato e non si capisce il perchè, peccato
Comperato con fiducia nel marchio con la prospettiva di registrare programmi preferiti. Amara sorpresa dato che le registrazioni sono criptate e visualizzabili solo con lo stesso televisore. Che peccato! Urge una modifica software su questo! L'immagine è ottima, peccato per il PVR (funzione di videoregistrazione) che così come è non ti permette di editare e archiviare i tuoi video preferiti. Forza Philips rendi questo TV fantastico come merita! Grazie
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 22PFH4000 TV LED sottile Full HD
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 22PFH4000 TV LED sottile Full HD
cirmare
09/02/2017
Italia
difficoltà di comando canali e audio
Non si riesce a cambiare il canale rapidamente, bisogna premere per più tempo il tasto del telecomando con la conseguenza che si rischia di avere il numero ripetuto. lo stesso dicasi per il volume. I numeri dei canali e del volume non hanno contrasto e si confondono con le immaggini. Solo il tasto di spegnimento della tv è rapidissimo. Peccato poteva essere un buon televisore.
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 22PFH4000 TV LED sottile Full HD
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 22PFH4000 TV LED sottile Full HD
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.