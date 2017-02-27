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Fuori produzione

Monitor LCD

227E7QDSB/00

3.8

| (4) Recensioni

Colori vivaci, dettagli nitidi

Il luminoso e ampio display offre colori vivaci e dettagli nitidi in un design davvero elegante, per un look leggero e originale sia a casa, sia in ufficio.

Vedi tutti i vantaggi

in un design elegante

Colori vivaci, dettagli nitidi

  • E Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • Full HD (1920 X 1080)

Il display AH-IPS offre immagini eccezionali con angolo visuale estremamente ampio

Il display AH-IPS offre immagini eccezionali con angolo visuale estremamente ampio

I display AH-IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visivo estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da quasi tutte le angolazioni. A differenza dei pannelli TN standard, i display AH-IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free

Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo uno sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-Free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

4

Recensioni

3
2

27/02/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente

Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 227E7QDSB Monitor LCD

Sì, consiglio questo prodotto

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07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Value for money

Given the price.. I don't see how you can do better? It works.

Questa revisione è stata effettuata per 237E7QDSB LCD monitor

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28/11/2016

Suisse

Suisse

Compratore verificato

Super schöner Bildschirm

Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 237E7QDSB LCD-Monitor

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Esclusioni di responsabilità

  1. Questo display Philips possiede certificazione MHL. Tuttavia, qualora il tuo dispositivo MHL non si collegasse o non funzionasse correttamente, controlla le domande più frequenti relative al tuo dispositivo MHL oppure contatta direttamente il venditore. È possibile che il produttore del tuo dispositivo MHL richieda di acquistare un cavo MHL specifico della stessa marca o un adattatore.

  2. Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.

  3. Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL

  4. Per un elenco completo di prodotti compatibili MHL consultare il sito www.mhlconsortiun.org

  5. La parola "AH-IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  6. Il tempo di risposta intelligente è ottimo dai test GtG e GtG (BW).