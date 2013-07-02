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Fuori produzione

Monitor LCD IPS, retroilluminazione LED

227E4QSD/00

2
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Display IPS dalle prestazioni elevate
Scopri immagini LED brillanti su questo ampio display IPS. Grazie al design elegante e sottile e a SmartImage Lite, si tratta davvero un'ottima scelta!
Vedi tutti i vantaggi

per colori brillanti e vivaci

Display IPS dalle prestazioni elevate

  • E Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Display Full HD

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

SmartImage Lite per una esperienza visiva LCD avanzata

SmartImage Lite è un'esclusiva tecnologia all'avanguardia sviluppata da Philips per l'analisi dei contenuti visualizzati su schermo. In base alle scene visualizzate, SmartImage Lite ottimizza il contrasto, la saturazione del colore, la nitidezza delle immagini e dei filmati per le prestazioni della visualizzazione più accattivante: il tutto in tempo reale e premendo un solo pulsante.

Facile gestione delle prestazioni del display con il SmartControl Lite

SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.0

su 5

1

Recensione

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1

02/07/2013

France

France

Ecran à dalle IPS mais pas du tout convaincant

J'ai tout de suite pris cet écran vu les bonnes critiques envers certains modèles écrans Philips IPS mais faut croire que tous les modèles ne sont pas aussi bons: - Le taux de contraste est ridicule, l'utilisation pour les films par exemple surtout dans le noir est juste décourageante. - La dalle n'est pas du tout uniforme et même en face à l'écran, les couleurs changent des deux cotés droit et gauche inférieur (le bleu vire vers le violet par exemple). - Effet clouding catastrophique. - Les angles de vision sont très médiocre alors que c'est un écran IPS! - Les touches sensitives sont un petit hasardeuse et moins précise par rapport à d'autres marques connus. -- Seul point positif est l'option "orbit pixel" si je ne me trompe qui adoucit les polices et rend plus agréable la lecture du texte.

Questa revisione è stata effettuata per 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

Questa revisione è stata effettuata per 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

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