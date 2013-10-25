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Fuori produzione
E Line
21,5" (54,6 cm)
Display Full HD
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
SmartImage Lite è un'esclusiva tecnologia all'avanguardia sviluppata da Philips per l'analisi dei contenuti visualizzati su schermo. In base alle scene visualizzate, SmartImage Lite ottimizza il contrasto, la saturazione del colore, la nitidezza delle immagini e dei filmati per le prestazioni della visualizzazione più accattivante: il tutto in tempo reale e premendo un solo pulsante.
Un dispositivo HDMI-Ready dispone di tutto l'hardware necessario per accogliere un ingresso High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Un cavo HDMI consente segnali audio e video digitali di alta qualità trasmessi su un singolo cavo da un PC o un qualsiasi numero di sorgenti AV (tra cui decoder, lettori DVD, ricevitori A/V e videocamere).
3.7
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Antonio46
25/10/2013
Italia
Prodotto di buona qualità
Nell'insieme è un monitor di caratteristiche ottime che si pone in una gamma medio bassa ma con prezzo abbordabile. Mi ha lasciato stupefatto la visione dello schermo molto ma molto chiara e stabile, e l'audio stereo di buona qualità.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 227E4LHAB Monitor LCD, retroilluminazione LED
Sì, consiglio questo prodotto
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mauri98
17/10/2013
Italia
Buono
Un buon prodotto con un rapporto qualità prezzo buono.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 227E4LHAB Monitor LCD, retroilluminazione LED
Sì, consiglio questo prodotto
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rossoar
05/10/2013
Italia
Buon prodotto, tenendo conto del rapporto qualità/prezzo
Si tratta di un buon prodotto, ottima visione. L'unico aspetto negativo sono i comandi non illuminati e quindi difficili da utilizzare senza l'ausilio di una lampadina.
Questa revisione è stata effettuata per 237E4LHAB LCD monitor, LED backlight
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