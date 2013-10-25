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Fuori produzione

Monitor LCD, retroilluminazione LED

227E4LHAB/00

3.7
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Elegante display per una migliore esperienza visiva
Scopri immagini LED straordinarie con colori naturali su questo display sottile ed elegante/ Grazie a funzioni quali altoparlanti stereo e HDMI, è pronto a intrattenerti!
Vedi tutti i vantaggi

con altoparlanti stereo

Elegante display per una migliore esperienza visiva

  • E Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Display Full HD

Tecnologia LED per colori naturali

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

SmartImage Lite per una esperienza visiva LCD avanzata

SmartImage Lite è un'esclusiva tecnologia all'avanguardia sviluppata da Philips per l'analisi dei contenuti visualizzati su schermo. In base alle scene visualizzate, SmartImage Lite ottimizza il contrasto, la saturazione del colore, la nitidezza delle immagini e dei filmati per le prestazioni della visualizzazione più accattivante: il tutto in tempo reale e premendo un solo pulsante.

HDMI-Ready per l'intrattenimento Full HD

HDMI-Ready per l'intrattenimento Full HD

Un dispositivo HDMI-Ready dispone di tutto l'hardware necessario per accogliere un ingresso High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Un cavo HDMI consente segnali audio e video digitali di alta qualità trasmessi su un singolo cavo da un PC o un qualsiasi numero di sorgenti AV (tra cui decoder, lettori DVD, ricevitori A/V e videocamere).

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
2
1

25/10/2013

Italia

Italia

Prodotto di buona qualità

Nell'insieme è un monitor di caratteristiche ottime che si pone in una gamma medio bassa ma con prezzo abbordabile. Mi ha lasciato stupefatto la visione dello schermo molto ma molto chiara e stabile, e l'audio stereo di buona qualità.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 227E4LHAB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Sì, consiglio questo prodotto

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17/10/2013

Italia

Italia

Buono

Un buon prodotto con un rapporto qualità prezzo buono.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 227E4LHAB Monitor LCD, retroilluminazione LED

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05/10/2013

Italia

Italia

Buon prodotto, tenendo conto del rapporto qualità/prezzo

Si tratta di un buon prodotto, ottima visione. L'unico aspetto negativo sono i comandi non illuminati e quindi difficili da utilizzare senza l'ausilio di una lampadina.

Questa revisione è stata effettuata per 237E4LHAB LCD monitor, LED backlight

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