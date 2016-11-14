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Fuori produzione
226V6QSB6/00
Eccezionali immagini LED con colori vivaci
Scopri immagini vivaci e nitide su questo display sottile Philips. La funzione integrata SmartContrast, per immagini chiare e ricche di dettagli, rende questo sistema un'ottima scelta!
V Line
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
Full HD (1920 X 1080)
I display AH-IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visivo estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da quasi tutte le angolazioni. A differenza dei pannelli TN standard, i display AH-IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.
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