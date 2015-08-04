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Fuori produzione

Monitor LCD con retroilluminazione LED

226V4LAB/00

4.1

| (23) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto

Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci

Scopri immagini LED brillanti grazie a questo accattivante display lucido. Dotato di altoparlanti stereo e SmartControl Lite per una scelta perfetta!

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con altoparlanti stereo

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  • V Line

  • 21,5" (54,6 cm)

Ingombro ridotto per risparmiare spazio

Display 16:9 Full HD per la migliore esperienza visiva

Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.

Display ecocompatibile senza mercurio

I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

23

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

1

04/08/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti

Prodotto veramente buono ! da consigliare anche in relazione al prezzo. ottimo rapporto qualità/prezzo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 226V4LAB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Sì, consiglio questo prodotto

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02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Data di utilizzo 2021-11-02

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2021-11-02

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

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