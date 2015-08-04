Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci
Scopri immagini LED brillanti grazie a questo accattivante display lucido. Dotato di altoparlanti stereo e SmartControl Lite per una scelta perfetta!
V Line
21,5" (54,6 cm)
Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.
I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.
4.1
su 5
23
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
fachiro
04/08/2015
Italia
Compratore verificato
Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti
Prodotto veramente buono ! da consigliare anche in relazione al prezzo. ottimo rapporto qualità/prezzo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226V4LAB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226V4LAB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Data di utilizzo 2021-11-02
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Data di utilizzo 2021-11-02
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Compratore verificato
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 220V4LAB LCD monitor with LED backlight